"Най-страхотният от всички крале": Тръмп с хвалби към Чарлз Трети

30 април 2026, 23:47 часа 571 прочитания 0 коментара
Доналд Тръмп нарече Чарлз Трети "най-страхотния крал" на прощална церемония в Белия дом в края на държавното посещение, чиято цел бе укрепване на връзките между Великобритания и САЩ, подложени на изпитание от войната в Иран, съобщи Франс Прес. "Това е страхотен крал – най-страхотният от всички крале по мое мнение", заяви Тръмп пред журналисти при пристигането на британския монарх и кралица Камила пред Белия дом. "Страхотни хора. Имаме нужда от повече хора като тях в нашата страна", каза американският президент няколко минути по-късно.

Очарован от монархията и нейния разкош, Тръмп редовно прави алюзии с идеята самият той да стане крал. Във вторник написа в социалната мрежа Трут Соушъл, че винаги е искал да живее в Бъкингамския дворец. Белият дом публикува в Екс негова снимка с Чарлз с текста "ДВАМА КРАЛЕ", придружен от малка корона.

Тази държавна визита, навръх 250-годишнината от американската независимост, стана факт в момент, когато "специалните отношения" между Лондон и Вашингтон преминават през турбуленции. Тръмп изрази недоволство от резервите, изразени от британския премиер Киър Стармър по отношение на войната в Иран и отказа му да позволи използването на британски бази при първите американски удари срещу Техеран. Кралят и кралицата посетиха днес военното гробище в Арлингтън край Вашингтон. По-късно днес ще отлетят за Бермудските острови, британска територия в Атлантическия океан.

Елин Димитров
