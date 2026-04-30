Хърватия прие гъвкав ДДС върху горивата заради енергийната криза

Хърватският парламент прие изменения в Закона за данъка върху добавената стойност, с които се въвежда т.нар. "плаващ ДДС" върху петролните продукти. Новите разпоредби дават възможност на правителството да намалява ставката на ДДС върху горивата с до 10 процентни пункта чрез указ, без да се налагат допълнителни законодателни процедури. Мярката ще се прилага при необходимост, включително при евентуална ескалация на войната в Близкия изток. В момента стандартната ставка на ДДС върху горивата в Хърватия е 25%.

Заради цената на тока: ЕС предупреди държава от Балканите

Хърватската опозиция разкритикува предложението, като го определи като недостатъчно на фона на нарастващите цени. Данни на националната статистика показват, че инфлацията през април е достигнала 5,8% на годишна база. Управляващите отвърнаха, че основният натиск идва от поскъпването на енергията, което според тях е повишило цените с над 17%, съобщава агенция ХИНА.

Недостиг на горива в ЕС от тази дата: Предупреждение от еврокомисар