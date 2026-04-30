Пълнолуние на 1 май: Какво трябва и НЕ трябва да се прави

Какво не трябва да правите по време на пълнолуние през май

Пълнолунието на 1 май, което настъпва на 12° Скорпион в 19:23 ч. (GMT+3), не е просто поредната лунна фаза, а първата кулминация на месеца и разкрива дълбоки процеси, започнали по-рано.

Енергията на Скорпиона винаги се свързва с трансформация, вътрешна истина и чувства, които не могат да бъдат игнорирани. В такива дни всичко скрито се стреми да излезе на повърхността и това, което дълго е оставало скрито, става очевидно, обяснява астрологът Марина Скади.

Какво ще ни донесе пълнолунието на 1 май?

Пълнолунието в Скорпион може да изостри вътрешни кризи. Изглежда, че подчертава области от живота, където илюзиите или самокомпромисите вече не могат да бъдат толерирани. Емоциите стават по-интензивни, реакциите по-дълбоки, а преживяванията по-живи. Но в това няма хаос: Скорпионът има своя собствена мъдрост. Той не разрушава заради самото разрушение – той освобождава това, което е загубило силата си, за да може на негово място да се появи нещо по-истинско.

В митологичен смисъл, енергията на Скорпиона резонира с образа на подземния свят и неговия владетел Хадес. Той не е мрачна фигура в традиционния смисъл, а пазител на дълбините, водач към онези слоеве на реалността, където се случва истинската трансформация. Ето защо пълнолунието в този знак често носи не просто събития, а вътрешни трансформации, осъзнавания, които правят невъзможно връщането към предишното състояние.

На този фон, транзитът на Меркурий в Телец на 3 май в 5:57 ч. (GMT+3) е особено важен. След емоционалната интензивност на Скорпиона, пристига енергия, която помага за заземяване, успокояване на мислите и възстановяване на чувството за стабилност. Докато пълнолунието разбунтува вълни, Меркурий в Телец помага за тяхното успокояване, трансформирайки преживяванията в конкретни заключения и решения.

Меркурий в Телец променя начина ни на мислене. Той забавя процесите, но ги прави по-дълбоки и по-практични. Започваме да мислим не абстрактно, а през призмата на реалността: кое е наистина ценно, кое може да се запази и кое трябва да се освободи. Думите стават по-силни, решенията по-обмислени, а идеите по-ориентирани към резултатите.

Пълнолунието в Скорпион винаги разкрива това, което обикновено е скрито под повърхността: вътрешни страхове, неизказани желания, напрежения, които дълго време се колебаехме да признаем. Това е моментът, в който емоциите стават по-плътни, по-дълбоки, по-остри, а интуицията става почти безпогрешна. Пълнолунието в Скорпион сякаш осветява най-уязвимите ни точки, принуждавайки ни да видим истината за себе си и нашите взаимоотношения, какво изисква трансформация и какво изисква освобождение. Но този път енергията му се усеща различно, защото на фона на това емоционално потапяне протича друг важен процес – Уран току-що е влязъл в Близнаци и неговият свеж, ефирен импулс започва да променя цялостния ритъм.

Какво можете да правите на пълнолуние на 1 май 2026 г.?

Ако използвате тези дни правилно, можете буквално да „рестартирате“ живота си и да привлечете успех. Завършете задачи, които се проточват от дълго време. Честно анализирайте емоциите и решенията си. позволете си да се освободите от това, което вече не работи. Отделете си време за почивка и възстановяване, дори няколко минути спокойствие могат да ви дадат мощни прозрения. Слушайте интуицията си - тя е особено точна сега.

Какво не трябва да правите по време на пълнолуние през май

Трябва да бъдете особено внимателни, тъй като емоционалният стрес може да повлияе на бдителността и реакциите ви. Има неща, които могат значително да влошат състоянието ви или да провокират конфликти. Най-добре да се избягват импулсивни решения и резки стъпки, кавги и разправии, емоционално претоварване, опит за контролиране на други хора, както и игнориране на собственото ви състояние.

