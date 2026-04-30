Фицо: Цената на петрола зависи от това дали Тръмп се е наспал добре (ВИДЕО)

30 април 2026, 22:47 часа
Цените на петрола зависят от това дали Доналд Тръмп се е наспал добре. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо

"ООН се е превърнало в посмешище днес. Кой спря американците в Иракк? Кой ги спря в Иран? Кой спря американците във Венецуела? Опасявам се, че и други страни ще застанат в полезрението на техния интерес. Имам предвид основно Куба. Отделно аферата около Дания и Гренландия не е приключила, САЩ продължават да изявяват своите интереси там", обяви пред журналисти Фицо.

"Времената не са добри, ние сме под натиск от цените на петрола, които зависят от това как спи президентът Тръмп. Когато спи добре, цените падат. Когато не спи и направи някое изявление, петролът автоматично скочи", каза още словашкият премиер.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Какъв е отговорът ни на евентуален колапс на НАТО, защото това може и да се случи. Нека не се преструваме, че НАТО е вечно и че е невъзможно да си представим ситуация, при която НАТО ще изчезне", предупреди още Фицо. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров, Отговорен редактор
Доналд Тръмп Словакия Роберт Фицо цена на петрола война Иран
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес