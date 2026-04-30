Фицо: Цената на петрола зависи от това дали Тръмп се е наспал добре (ВИДЕО)

Цените на петрола зависят от това дали Доналд Тръмп се е наспал добре. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо.

"ООН се е превърнало в посмешище днес. Кой спря американците в Иракк? Кой ги спря в Иран? Кой спря американците във Венецуела? Опасявам се, че и други страни ще застанат в полезрението на техния интерес. Имам предвид основно Куба. Отделно аферата около Дания и Гренландия не е приключила, САЩ продължават да изявяват своите интереси там", обяви пред журналисти Фицо.

🙄 Oil prices depend on whether Trump got enough sleep, — Slovak PM Fico



“We are under pressure from oil prices depending on how Trump sleeps. When he sleeps well, prices go down. When he doesn’t and makes some statement, oil automatically goes up.” pic.twitter.com/zildbXllSk — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2026

"Времената не са добри, ние сме под натиск от цените на петрола, които зависят от това как спи президентът Тръмп. Когато спи добре, цените падат. Когато не спи и направи някое изявление, петролът автоматично скочи", каза още словашкият премиер.

"Какъв е отговорът ни на евентуален колапс на НАТО, защото това може и да се случи. Нека не се преструваме, че НАТО е вечно и че е невъзможно да си представим ситуация, при която НАТО ще изчезне", предупреди още Фицо.

