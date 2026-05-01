Цветната Луна на 1 май удря мощно: Пълнолунието в Скорпион ще разкрие тайни и ще преобърне съдбата

На 1 май, в 19:24 ч., пълнолунието ще достигне 10-ия градус на зодиакалната ос Скорпион-Телец. Майското пълнолуние се нарича Цветна Луна, защото когато осветява небето, пролетта е наистина тук, радвайки ни с пробуждането на природата. Под това приятно име обаче това пълнолуние означава трансформация: преходът от една глава към следващата, затварянето на някои врати, за да могат да се отворят нови.

Пълнолунието, което осветява вечерното небе на 1 май, ще бъде първото от двете пълни луни през май. Две пълни луни в тази фаза в рамките на един месец означават кулминацията на процеса на освобождаване и отпускане. В много азиатски страни цветното пълнолуние съвпада с празника Весак, който се чества в чест на раждането, просветлението и смъртта на Буда. Това пълнолуние ни напомня, че всичко, което минава, и това, което е било изгубено, се връща отново.

Пълнолуние в Скорпион – какво означава в астрологията?

Пълнолунието в Скорпион традиционно се почита като врата към възвърната сила. В астрологията Скорпионът е архетипът на трансформацията, смъртта, прераждането и свещената истина. Свързан с подземния свят, Хадес, но също и с Феникса, издигащ се от пепелта, той показва, че слизането в царството на подсъзнанието е необходимо за естественото развитие на личността на човек.

Цветната Луна е интроспективна, защото Скорпионът не се спира на повърхностни преживявания – той търси истината, дори и да е неудобна. Вече можем да разпознаем модели на чувства, емоционални връзки или ситуации, които тихо оформят живота ни, сякаш зад кулисите. Можем да усетим по-силно желанията си, но и страховете си. По време на това пълнолуние емоциите се засилват, изваждайки наяве скрити чувства, тайни и неизказани думи. И това, което сега излиза наяве, се освобождава, изцелява и трансформира. Тази Луна ни учи, че това, което се освобождава със смелост, възвръща силата си. Това е време, когато илюзиите се разтварят и емоционалната и умствената яснота заемат тяхното място. Въпреки че влиянието на Цветната Луна може да бъде непосилно, то предлага възможност да се освободим от това, което е станало твърде тежко за носене, и да влезем в по-автентична версия на себе си, внасяйки я и в нашите взаимоотношения.

Тазгодишното майско пълнолуние призовава за завършване на дела, които са в ход от края на миналата година. Нека се върнем към октомври/декември 2025 г. и да си припомним проблемите, които са ни занимавали тогава. Сега, през май, може да открием, че те се завръщат, само за да бъдат затворени завинаги. Възможно е също така събития от този период да изплуват отново и да ни позволят да преживеем по-дълбоки прозрения. Целта на майското пълнолуние в Скорпион е да ни помогне да надникнем зад завесата на подсъзнанието.

Цветно пълнолуние в Скорпион на 1 май – Планетарни аспекти

Пълнолунието по оста Скорпион-Телец ни напомня да се грижим за телата си: да подхранваме сетивата си, да осигуряваме почивка и релаксация. Тази двойка знаци разбира важността на физическия комфорт. Не забравяйте, че сме в сезона на Телец, който знае как да се грижи за земните си удоволствия. Това е идеалното време за масаж, тих час по йога, разходка сред природата или вкусно ястие. Това ще направи процесите на вътрешна трансформация по-нежни, а прозренията ще станат по-ясни.

Венера в Близнаци по време на пълнолуние ще образува секстил със Сатурн, карайки ни да си спомним какви ценности, особено във взаимоотношенията, са важни за нас. Понякога, във взаимоотношенията, можем да изгубим от поглед перспективата на по-голяма лична цел. Или, обратно, прекомерната самофокусировка ни пречи да бъдем внимателни към другата страна. Венера по време на пълнолуние ще ни помогне да си възвърнем баланса. Присъствието на Венера в Близнаци, в съвпад със Сатурн, ще гарантира, че думите, които изричаме или чуваме, са конкретни и премерени, полагайки основата за дългосрочна промяна. Тези разговори могат да се провеждат и професионално: с шеф или колеги.

Квадратът на астероида Юнона към оста на пълнолунието ще ни напомни за необходимостта от здравословна независимост. Юнона е символ на лоялни и ангажирани партньорства, но тя също така знае своята стойност и остава вярна на призванието си. По време на това пълнолуние може да се наложи да установим граници в отношенията си, както у дома, така и на работното място. Може би трябва да спрем да се отваряме към хора, които се възползват от нас. Квадратурата на Марс към Юпитер ще ни даде смелост да предприемем конкретни стъпки през май, които ще ни отведат на различно ниво на живот. Това пълнолуние ще повлияе на по-дълбокото разбиране на това кои врати трябва да затворим завинаги, за да могат да се отворят нови.