Катастрофа между автобус и тротинетка в София

Удар между автобус и тротинетка в София. Инцидентът е станал на обръщалото за автобуси на бул. "Тодор Каблешков" в София, при който младеж с електрическа тротинетка е пострадал. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, като пострадалият е бил контактен и е транспортиран с линейка за медицински преглед и лечение.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват, като се очаква допълнителна информация от компетентните органи.

