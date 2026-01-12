Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 12 до 18 януари 2026 година

От 12 до 18 януари 2026 г. три зодиакални знака имат много щастлива седмица. Тази седмица носи вълнуващо подравняване между Лилит в Стрелец и Плутон във Водолей в понеделник, 12 януари.

Енергията на Лилит и Плутон задава тона за седмицата. Те ви позволяват да прегърнете най-смелите си желания, да се доверите на това, което ви води, и да се противопоставите на статуквото, ако това означава да имате живота, за който винаги сте мечтали. Не се сдържайте в следващите дни и не се отказвайте от това, което желаете. Това е вашият момент да бъдете честни за това, което искате, за да можете най-накрая да видите, че всичко е възможно, ако сте готови да го постигнете. Вселената ви подкрепя тази седмица.

1. Овен

Не се притеснявайте за спазването на правилата, Овни. Тази седмица вселената ви подтиква да вярвате в себе си и да предприемате действия, независимо колко невъзможна изглежда една мечта. Докато трябваше да се научите да контролирате действията си и да не бързате, предстоящата седмица ви моли да си спомните кои сте всъщност. Нищо не е невъзможно, но за да се възползвате максимално от тази енергия, трябва да следвате вътрешния си компас, а не мнението на другите.

В понеделник, 12 януари, Лилит в Стрелец се изравнява с Плутон във Водолей, носейки свежа вълна от енергия. Лилит иска да захвърлите предпазливостта на вятъра и да започнете да правите стъпки към най-добрия си живот. Плутон във Водолей, от друга страна, носи нови връзки и мечти. Този транзит иска да прегърнете най-автентичното си аз.

Това е революционна енергия, която ви помага да започнете напълно нова глава от живота си, с най-неочакваните хора до вас. Вярвайте в себе си, освободете се от правилата и не се страхувайте да вървите по свой собствен път. Не е нужно да следвате пътя, който другите очакват да поемете.

2. Телец

От теб зависи да сбъднеш мечтите си, Телец. В четвъртък, 15 януари, Венера в Козирог прави тригон с Уран във твоя зодиакален знак. Венера в момента е в края на царуването си в Козирог, докато Уран е в последните си месеци в Телец. Това означава, че това, върху което работиш от 2018 г. насам, най-накрая се осъществява. Сега не е моментът да си поставяш намерения или да полагаш основите за нов живот. Сега е моментът да направиш нещо, за което бъдещото ти аз ще ти благодари.

Тези транзити бележат началото на невероятно изобилен период, но вие трябва да сте този, който ще поеме риска. Уран ви помага да се освободите от това, което вече не е необходимо , за да можете да се възползвате от неочаквани възможности и дарове от Вселената. С Венера ви помага да осъществите желанията, които сте таили от 2018 г. насам.

И все пак, това може да се случи само ако решите, че моментът е подходящ. Това е вашият шанс да получите потвърждение от вселената и да видите, че винаги сте имали способността да живеете живота на мечтите си.

3. Рак

Прояви живот, който истински обичаш, Рак. През последните няколко години изглеждаше сякаш каквото и да правиш, всъщност не можеш да постигнеш напредъка, на който се надяваше. Всичко сякаш беше в застой или сякаш си загубил онова магическо докосване на проявлението.

Въпреки това, в този период на фрустрация, вие се подготвяхте. Станахте по-прецизни относно това, на което избирате да дадете енергията си. Научихте се кое е наистина важно за вас и никога да не се отказвате от това, което най-много искате. Това беше епоха, посветена на вас и на това да се научите, че каквото и да трябва да направите, за да осъществите мечтите си, си заслужава.

Сега е моментът, в който бързо ще започнете да виждате резултатите от действията си. Това започва, когато Венера в Козирог се подравнява със Сатурн в Риби в четвъртък, 15 януари, носейки кармични награди от миналото и помагайки ви да създадете живот, който обичате. Забавянията свършват и животът започва отново да се възстановява.