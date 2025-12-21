Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 22 до 28 декември 2025

Добрите вибрации започват на 22 декември, когато Луната е във Водолей, което ни кара да се чувстваме по-общителни и общителни.

След това, в сряда, 24 декември, Луната преминава в Риби, което позволява спокоен и подхранващ празничен сезон. Луната в тази позиция улеснява прекарването на време с другите, по-малко самовглъбяване и по-голямо фокусиране върху емпатията . Луната в Овен заема централно място в събота, 27 декември, помагайки ни да се върнем на правилния път и да се подготвим да свършим повече работа през този сезон на Козирог.

Като цяло, тези астрологични знаци процъфтяват през тази седмица, тъй като енергията през седмицата им помага да открият липсващите части и съкровищата, които държат в себе си.

1. Козирог

Сезонът на Козирог започва тази седмица, което го прави очарователен период за повторно свързване с главния герой на този транзит: вас. Венера се присъединява към Слънцето и Марс във вашия знак, което ви позволява да подобрите финансите си чрез спестяване и прилагане на практични навици за харчене. Размишляването върху това как може би сте се похвалили с пари ви помага да изработите инструментите за по-добър контрол над финансите си.

Луната във Водолей улеснява общуването и посещението на празнични събития. Луната в Риби в края на седмицата улеснява общуването с братя и сестри и членове на разширеното семейство. Това е период на засилена комуникация и ще имате повече енергия да правите дейности с други хора, защото ще бъдете по-склонни към екипна работа.

Енергията на Риби ви показва как да се забавлявате, докато Луната в Овен ви закотвя. Този лунен транзит ви показва защо е важно да отделяте време за любимите хора и да се наслаждавате на настоящето с тях, вместо да се преуморявате.

2. Водолей

Навлизате в нова история със Слънцето в Козирог, което засилва амбицията и енергията ви. Този транзит може да ви се стори като застой, но вие също така анализирате стъпките, които трябва да предприемете за бъдещето. Луната във вашия знак ви насърчава да влеете любов в себе си, да се обърнете към другите и да се свържете с общността си. Вие се откъсвате от режима на отшелник и най-накрая сте готови да дебютирате в светлината на прожекторите.

Венера навлиза в Козирог, помагайки ви да анализирате минали решения и да се поучите от тях. Енергията на Козирог носи мъдрост, търпение и разбиране, така че да се чувствате овластени, когато Слънцето навлезе във вашия знак. Луната в Риби ви позволява да се откроите в кръга си от приятели, защото сте по-спокойни, жизнени и зрели.

Тази седмица изисква да забавите темпото, тъй като ви подготвя за действието, което със сигурност ще започне с началото на 2026 г. Засега се учите как да се носите по течението и да излизате от зоната си на комфорт. Когато Луната е в Овен, общувайте и се забавлявайте. Не се зацикляйте твърде много на мислите си или на миналото.

3. Риби

С тази нова енергия на Козирог, нещата се усещат вълнуващи и вълнуващи, Риби. Започвате да правите планове, необходими за разкриване на уроците от транзита на Сатурн във вашия знак. Оптимизмът е във въздуха, защото разбирате, че сте в кулминационната част на тази история на Сатурн. Сезонът на Козирог ви дава енергията да се справите с нея.

Венера навлиза в този земен знак на 24 декември, показвайки ви как да се справяте с множество отговорности и да бъдете по-критични към работата си. Вие показвате на ментори, шефове или учители от какво сте направени, а с Марс в тази позиция сте фокусирани върху победата.

Когато Луната е във Водолей, поемате повече отговорности. Вие сте в зоната и нищо не ви спира в този момент. Въпреки това, уверете се, че не прекалявате и вместо това, ако е възможно, се отпуснете по време на празниците. Луната навлиза във вашия знак в края на седмицата, носейки успокояваща и подхранваща енергия. Любовният ви живот получава тласък, а Луната в Овен разпалва творческата ви енергия през този период.

4. Лъв

Тази седмица фокусът ви е върху добрата работа с другите и постигането на баланс с тях. Сезонът на Козирог е знак за сила за вас, тъй като ви показва как да възстановите себе си и начина си на мислене. Седмицата започва с навлизането на Слънцето в Козирог, като Венера се присъединява към него на 25 декември. Фокусът е върху изцелението, коригирането на вашия планер и честността по отношение на вашия списък със задачи. Дайте си предимството на съмнението и прегърнете успехите си, защото тази енергия ви учи и как да си показвате много любов.

Луната във Водолей носи нови съкровища и издига връзките ви с другите. Подгответе се комуникацията ви да бъде много по-оживена с Меркурий, все още в Стрелец. Този транзит улеснява изразяването на вашата гледна точка по игрив начин.

През следващите няколко дни ще бъдете лъч светлина за хората около вас, защото вашата топлина и състрадание ще проблясват. Лунните съзвездия на Риби и Овен в края на седмицата ще извадят наяве това, което е важно, и хората, за които сте най-благодарни, докато се приближаваме към Новата година.

