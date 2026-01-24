Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 26 януари до 1 февруари

Три зодиакални знака имат много щастлива седмица от 26 януари до 1 февруари 2026 г. Един от най-дълбоките транзити на годината се случва на 26 януари, когато Нептун навлиза в Овен, представлявайки промяна в начина, по който подхождате към проявяването и изграждането на живота на мечтите си.

За да се възползвате максимално от този късмет, е важно да сте готови да промените мнението си. Приемете промяната в перспективата и спрете да мислите, че най-добрият ви живот може да изглежда само по един начин. Бъдете отворени за всички преживявания, оставете място за нови начала и вярвайте, че сте предназначени за дори повече, отколкото можете да си представите.

Преди да предприемете действия, Нептун в Овен ви моли първо да разберете себе си . Нептун управлява теми, свързани с проявяването, мечтите, надеждите и намеренията. Това е време да постигнете по-голяма яснота, за да можете да бъдете уверени, че това, на което отдавате енергията си, е част от вашата съдба.

Лъв

Възможностите са безкрайни, Лъве. Нептун преминава в Овен в понеделник, 26 януари, с което ще започне ера на късмет, цел и смисъл в живота ви. Овенът управлява късмета ви, така че докато Нептун се движи през този огнен знак през 2039 г., очаквайте невероятни възможности и промени.

През това време отворете ума си, за да приемете нови възможности. Помислете за намеренията си и за всичко, където преди сте се подценявали . Не се ограничавайте по никакъв начин и гледайте на това като на възможност да живеете живота, който винаги е бил предназначен за вас. Нептун в Овен ви моли да сте наясно какво искате и да сте проактивни в преследването му.

Това е много мотивирана и насочена енергия, така че няма да се налага да чакате дълго, преди да започнете да виждате нейните ефекти в живота си. Просто имайте предвид, че възможностите са безкрайни, така че предприемете действия по отношение на това, което най-много желаете.

Близнаци

Приемете процеса, Близнаци. Вие сте в една от най-щастливите си фази на 2026 г. С продължаващия стелиум на Водолей, вселената ви тласка към нови преживявания и възможности. Може да се интересувате от варианти, които някога са ви се стрували нереалистични, но това е целта на Водолея. Като въздушен знак, тази енергия би трябвало да ви е приятна за работа. Просто трябва да се уверите, че приемате целия процес. Гледайте на всичко като на нещо, което се случва за ваше най-добро благо, защото е такова.

Във вторник, 27 януари, Меркурий образува съвпад с Венера във Водолей. Това е невероятно полезна и щастлива енергия, която е предназначена да помогне за създаване на възможности за нови начала. Меркурий и Венера комбинират енергии, въвеждайки нови предложения и комуникация, които генерират по-голям късмет, успех и финансово изобилие.

Уверете се, че не мислите прекалено много и не се тревожите за това какво да правите. Въпреки че някои аспекти от настоящия ви живот може да бъдат премахнати, това също е част от процеса. Приемете това, което си отива, и се пригответе да приемете това, което пристига. Всичко това е част от това да ви предаде на съдбата ви.

Овен

Предизвикайте себе си тази седмица, Овни. Във вторник, 27 януари, подравняването на Марс и Плутон във Водолей предизвиква предишните ви планове за живота. Тази енергия служи като момент на пробуждане по отношение на пътя, по който вървите, хората, с които сте заобиколени, и най-големите ви надежди за живот. Когато Марс и Плутон се съединят във Водолей, бъдете отворени за радикални и неочаквани промени. Това може да се прояви като внезапно предложение, затваряне на определена глава или нова връзка. Марс мотивира, докато Плутон служи като катализатор.

Не забравяйте да останете отворени за пренасочване през това време. Не се вкопчвайте в нищо или никого, тъй като е важно да виждате всичко, което се случва, като част от вашето пробуждане. Това носи значителни промени в живота ви, но всичко е част от създаването на пространство за вашите най-големи благословии. Отделете време, за да помислите какво ви вдъхновява и какво желаете в този живот. Вместо да продължавате да работите по предишни планове, прегърнете тази нова възможност. Не е нужно да знаете къде ще ви отведе пътят, за да рискувате.