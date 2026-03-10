Украйна атакува с ракети важен за военната машина на Путин завод (ВИДЕО)

За украинска ракетна атака срещу завода за микроелектроника "Кремний Ел" ("Силикон Ел") в руския град Брянск съобщават местни жители, а в следобедните часове на 10 март украински мониторингови канали споделят десетки видеа с последиците от удара. Губернаторът Александър Богомаз е издал ракетно предупреждение малко преди нападението. Жителите са чули 11 експлозии. Дим се издига над квартал Советски в града. За летящи ракети към града писаха и канали в Telegram, работещи с отворени данни.

Все още няма официален коментар от властите в Брянск какво точно се е случило.

Според украински канали, публикуващи видеа от мястото, е имало детониращи боеприпаси.

Какво се знае за завода?

"Кремний Ел" е голям производител на микроелектроника, специализирани полупроводници и силова електроника, предимно за военни цели. Като ключов доставчик за отбранителни системи като ракетните "Панцир-С1" и "Искандер", заводът е бил обект на многобройни атаки с дронове от 2023 г. насам. Според публични доклади той е имал големи затруднения с производството след поредицата от нападения.

Той е известен и с името "Силикон Ел", част от "Силикон Ел Груп" - така е представен и от руския опозиционен Telegram канал ASTRA, който също съобщава за атаката.

Руско признание: удар по обект за роботизирани системи

На 8 март дрон пък е нанесъл удар по обект за сглобяване на наземни роботизирани системи на 1-ва отделна мотострелкова бригада на Русия в окупирания Донецк, твърди руският Telegram канал "Досието на шпионина". Ударът е поразил сграда на булевард „Киевски“ и е предизвикал детонация на боеприпаси. Трима военнослужещи са загинали, петима са ранени, а един е в неизвестност, посочва каналът.

❗️A drone strike targeted a ground robotic systems assembly site of Russia’s 1st Separate Motor Rifle Brigade in Donetsk on March 8. The strike hit a building on Kyivskyi Avenue and triggered ammunition detonation. Three servicemen were reported killed, five wounded and one… pic.twitter.com/5Uii4zuusa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026

Геолокализирани кадри и изображения, публикувани именно на 8 март, показват колони от дим и отломки на мястото на няколко сгради в северозападната част на Донецк, близо до завода „Точмаш“.

Анализатори на данни от отворени източници (OSINT) и медийни източници съобщиха, че украинските сили са нанесли удар по склад за боеприпаси в завода, и потвърдиха местни съобщения, че в района е имало масивни експлозии, включително вторична детонация.

Междувременно Русия е хвърлила три въздушни бомби по Славянск в Донецка област, като е убила най-малко четирима души и е ранила 16 други, съобщи областният управител от украинска страна Вадим Филашкин.

Russia drops three aerial bombs on Sloviansk, killing at least four people and wounding 16 others, Donetsk regional governor Vadym Filashkin says. #Ukraine pic.twitter.com/i1EVppIyHi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 10, 2026