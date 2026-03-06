Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 9 до 15 март 2026 г.

Три зодиакални знака привличат истински късмет през цялата седмица, от 9 до 15 март 2026 г. Астероидите Веста и Церера водят до нов начин за справяне с късмета и новите начала.

Астероидът Веста ще се премести в Риби на 9 март, последван от Церера, която ще влезе в Телец на 15 март. Тази енергия не е насочена към насилване на каквото и да било, а просто позволява на това, което е писано да бъде, да бъде. Отделете малко време, за да се свържете с душата си тази седмица и позволете на вселената да ви напомни кои сте.

Докато Веста и Церера внасят духовна мекота във вашето пътуване, Юпитер, планетата на късмета, най-накрая ще застане директно в Рак на 10 март. Въпреки че Юпитер е ретрограден в Рак от ноември миналата година, вие се развивате вътрешно. Тъй като Юпитер заема директно положение, вие навлизате в период на изобилие.

Тази седмица тези астрологични знаци имат мощен шанс да почетат това, което им е приятно, и да се възползват от живота, предназначен за тях.

Рак

Тази седмица, Раци, отдайте се на мечтите си с цялото си сърце. Когато астероидът Веста се премести в Риби в понеделник, това носи щастливи възможности и нови начала. Веста в Риби ви предлага възможността да видите награди чрез вашата отдаденост. Не се отказвайте от себе си и не позволявайте на другите да ви казват каква е вашата мисия в този живот.

Като приемате напълно тази енергия, вие демонстрирате, че сте готови за промяна и за всичко, което животът може да ви предложи. Готови сте за изобилие и романтика, така че не се отказвайте от това, към което се чувствате призвани. Отделете време за медитация и размисъл тази седмица, тъй като това ви помага да разберете по-добре какво желаете.

Скорпион

Не позволявайте тази възможност да ви се изплъзне от пръстите, Скорпиони. Навлизате в един от най-мощните периоди за късмет и проява на късмет, започващ на 10 март, когато ретроградният Юпитер приключва. Ретроградният Юпитер в Рак ви е помогнал да разберете от какво наистина се нуждаете от живота и къде сте се задоволявали с по-малко. Сега, когато планетата на късмета и изобилието ви насочва, сте готови да предприемете действия и да проявите всичко, което желаете.

Юпитер е най-късметлийската планета и в Рак той запалва период на растеж и разширяване. Насърчавани сте да търсите това, което изпълва сърцето ви. Не става въпрос за повърхностно търсене на начини за напредък или за заобикаляне на трудностите, а за разбиране, че най-голямата ви съдба е свързана с душата ви. Прегърнете новите възможности и бъдете готови да кажете „да“ на вселената. Това е вашият шанс да направите живота си всичко, за което някога сте мечтали.

Дева

Бъди мила към себе си , мила Дево. Когато астероидът Церера влезе в Телец в неделя, това ще даде начало на мощен период на късмет и преживявания, изпълващи душата. Тази енергия във вашия знак ви предлага шанс да предефинирате себе си и това, което е най-важно за вас. Това също отразява последния цикъл на Уран в Телец, така че отделете време, за да помислите какво се опитвате да постигнете от 2018 г. насам. Докато Уран донесе неочаквани промени, Церера носи мека, подхранваща енергия, която ви помага да прегърнете всичко, което сте научили, и да решите какво искате за себе си.

Церера в Телец е време на мекота и състрадание. Макар че това е по-лесен период за вас, той също така ви дава яснотата, от която се нуждаете, за да разберете по-добре какъв живот искате да живеете. Възползвайте се от периоди на почивка тази седмица и се съсредоточете върху това как искате да се чувствате в бъдещето си. Знайте, че успехът не е задължително да бъде трудно спечелен.