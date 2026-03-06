Асен Василев: Ако беше наше МВР, вътрешният министър щеше да е Бойко Рашков

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев вече не иска партията му да управлява в коалиционни формати, а иска с ПП-ДБ да имат пълно мнозинство в новия парламент. "Ако искаме да излезем от това блато, в което държавата е заседнала, това може да стане само с управление с достатъчно силен гръб в парламента, за да може да направи тежки и болезнени реформи. Такива тежки и болезнени реформи в коалиция - пробвахме по всички възможни начини, видяхме, че не става по една проста причина: всеки си прави тънката сметка как да спъне другарчето и да излезе малко напред, това блокира всички сериозни реформи", посочи Василев в ефира на "Панорама" по БНТ.

Още: "За силна България в силна Европа": ПП-ДБ се регистрираха в ЦИК (ВИДЕО)

"Ако беше наше МВР, вътрешният министър щеше да е Бойко Рашков. Сега той е избор на Илияна Йотова и Андрей Гюров", каза той за служебното правителство. Той призна, че е бил "учуден", че не Румен Радев е представлявал коалицията си "Прогресивна България" при подаването на документи в ЦИК за регистрация за изборите и припомни, че през 2021 г. той и Кирил Петков са се явили, за да покажат, че те са хората, които ще носят отговорност за партията си.

"Позицията на Радев за Украйна е позорна"

"През 2022 г. отношенията ни се счупиха на принципна основа. Тогава нарекох позицията му за Украйна "позорна" и още я намирам за такава, защото всяка държава трябва да може да определя посоката си", каза Василев. Той обаче не отговори с кого биха работили ПП-ДБ в новия парламент и дали биха си сътрудничили с хората на Радев, които социолозите подреждат на първо място, но посочи, че залогът на тези избори е да има мнозинство от 160 в парламента, което да избере нов Висш съдебен съвет без ГЕРБ и ДПС.

Още: Борисов за Радев: Разбрал се е МВР да е за него, а всички други да безчинстват в министерствата

"Няма добри и лоши войни. Може би е добре да се напомни нещо, което много управляващи забравят: няма как да управляваш без съгласието на управляваните. Дори и като цар да смяташ, че властта ти идва от Бога или като президент, или премиер властта ти идва от волята на хората. Властта ти може да дойде само със съгласието на хората", посочи той за войната в Близкия изток.

Още: Десислава Радева с остър коментар за Румен Радев: Говори за излъгани надежди с намек за пътя на Копринката?

"Има опити за насаждане на страх, но трябва да си даваме сметка, че за да стигне ракета от Иран до Българя, трябва да мине през Гърция или Турция, където има батареи на НАТО. Това не е така във войната с Украйна - там има Черно море и ние сме външна граница. Но сега войната е поне една страна по-далеч от нас", каза още Василев.

За американските самолети в София

На въпрос защо служебното правителство е мълчало толкова дълго по темата за американските самолети на българско гражданско летище, Василев заяви, че решението е било взето от кабинета „Желязков“ в последния му ден. "Това е решение взето от кабинета "Желязков", последния ден, доколкото аз разбрах", каза той.

Още: Коалиция с Румен Радев и какво да чакат Божанков и Лорер от ПП: Асен Василев отговори

Василев оправда мълчанието по темата така: "Значи, за военния министър, той си е същия, но вие сте премиер, влизате на власт, първо трябва да назначите, между другото, абсолютно всички заместник-министри, защото, доколкото знам, бяха уволнени и правителството беше обезглавено. Трябва министрите да си влязат в кабинетите. Трябва вие да се ориентирате въобще какво се случва, защото господин Гюров е за първи път министър-председател. Истинският отговор трябва да дойде преди да се разположат самолетите там, в момента, в който се вземе решение, България даде разрешение, да кацнат едни самолети на едно летище. Между другото, друг е въпросът, защо са на гражданското, а не са на Безмер или Граф Игнатиево, където трябва да бъдат, според мен. Това нещо, кабинетът "Желязков", е трябвало да го обяви, преди да се случи. А не след като се е случило. След като се е случило, служебният кабинет имаше две изслушвания в парламента, и на военния министър, и на министър-председателя. И те подадоха тази информация", обясни Василев.

Още: Асен Василев изненада Радев с призив за протест (ВИДЕО)