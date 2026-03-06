Владо Стоянов оправда Вуцов и заяви: "Продължавам да твърдя, че отборът на Левски е фаворит за титлата"

Лудогорец постигна минимална, но важна победа над Левски с 1:0 в среща от 24-ия кръг на efbet Лига, която поддържа интригата в битката за шампионската титла. Единственото попадение падна в 80-ата минута, когато Ерик Маркус реализира красив гол от пряк свободен удар. Вратарят на Левски Светослав Вуцов бе подложен на критики от част от феновете на „сините“, които смятаха, че можеше да реагира по-добре при гола.

Стоянов защити Вуцов след критиките от загубата от Лудогорец

Дългогодишният страж на Лудогорец Владислав Стоянов обаче не смята, че Вуцов носи вина за попадението и направи подробен анализ на срещата пред канала SportCast в YouTube:

"Чисто футболно, през първото полувреме не видяхме нищо, изобщо нищо от двата отбора. Изнервен мач, доста единоборства, без положения, картони. За съжаление отборът на Левски беше отишъл в Разград не да спечели мача, а по-скоро да не го загуби, което има и логика на база на разликата в точките. Колкото и клиширано да звучи старата максима – когато играеш за хикс, обикновено губиш. Не мога да кажа, че Лудогорец е превъзхождал Левски. През второто полувреме вдигнаха оборотите и имаше по-футболни действия. Имаха едно-две положения, но мачът беше слаб и за двата отбора. Двубоят беше с висок залог, но не смятам, че той предрешава нещо. В медиите и сред феновете се нагнети впечатление, че всичко зависи от този мач, но не смятам така. Продължавам да твърдя, че отборът на Левски е фаворит за титлата."

"След тази загуба и предишните две, може би малко психически ще бъдат разклатени, но точно следващият двубой ще покаже дали са готови за шампионство и дали треньорът ще успее да организира отбора. Водещите футболисти трябва да свършат работата и да не изпаднат в психологическа дупка. Игрово мачът не може да ги разклати, по-скоро психически. Следващият двубой ще покаже дали са готови да вземат шампионската титла. Относно гола – не бих го определил като вратарска грешка. Топката беше добре изпълнена, но бих подсигурил стената с още един човек на тази позиция. Жалко за Левски, но и те нямаха много положения. Имаше няколко контраатаки, но последният пас не беше добър. Отборът трябваше да се бори повече за победата, но очевидно са избрали по-предпазлив подход, който им изигра лоша шега. Следващият мач ще покаже дали могат да излязат от тази мини психологическа дупка", сподели Стоянов.

След загубата на Левски, разликата между с Лудогорец спада до 9 точки. Въпреки това "сините" остават фаворити за спечелване на титлата с 87%, изчислени според суперкомпютърът на "Football Meets Data".

