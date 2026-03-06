Славия се събуди и разби още един от емблематичните клубове в Първа лига

Най-старият столичен футболен клуб Славия записа втора поредна убедителна победа, след като се наложи срещу Спартак Варна с 4:0 като домакин в среща от 25-ия кръг на Първа лига. "Белите", които в миналия кръг разбиха Берое с 3:0 като гост, сега бяха безпощадни срещу още един от емблематичните клубове в елита. И макар Спартак да се радва на голяма фенска база и традиции във футбола, тази загуба увеличава шансовете им да изпаднат от елита на България.

Славия не остави шансове на Спартак

Славия не спечели нито един от първите четири мача след подновяването на първенството, като допусна три равенства и една загуба. "Белите" обаче показаха реакция в последните си два мача, като първо се видя резултат срещу Берое, а сега и срещу Спартак, който изпитва трудности в последните месеци. Всъщност в миналия кръг "соколите" успяха да се преборят за първа шампионатна победа от октомври насам, но сега бяха безпомощни в Овча купел.

Още във втората минута ВАР отмени гол на Варела. Славия все пак поведе в средата на полувремето чрез Стоев, а в 38-ата минута Малембана удвои аванса на домакините. След почивката Славия отбеляза две ранни попадения, като първо Кристиян Балов се разписа, а малко след това дойде и четвърти гол от Минчев. До края Славия задържа аванса си, като направи и някои ротации в състава си преди гостуването на Локо София другата седмица.

В класирането Славия е на седмо място с 34 точки и е на три точки зад петия Черно море, който е с мач по-малко. Спартак пък остава на 12-о място с 23 точки, като потенциално може да бъде изпреварен от Добруджа и Септември, които са с по-малко мачове, а близо е и предпоследният Берое, който има с четири точки по-малко, но с мач по-малко.

