Най-важните новини за деня: 6 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 март 2026 г.

ГЪРЦИЯ ОБЕЩА ДА ПАЗИ НЕБЕТО НИ

Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия. Това заяви днес министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас, цитиран от АНА-МПА и БТА. Той уточни, че е разговарял с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане по искане на българската страна, отправено вчера. Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в следващите часове в подходяща зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея “Пейтриът“, която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

ПРЕМИЕРЪТ ИСКА ДА ПРЕМЕСТИ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕТО В СОФИЯ

Премиерът Андрей Гюров е възложил на министъра на отбраната Атанас Запрянов да изготви анализ дали американските самолети, разположени на столичното летище, могат да бъдат преместени от гражданския аеропорт, като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа. Това съобщи самият той по време на блиц контрола в Народното събрание.

ЕВАКУИРАЛИ СМЕ НАД 1300 ДУШИ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК, КРИЗИСНИЯТ ЩАБ РАЗЯСНИ ЗА ВИП ПРИВИЛЕГИИТЕ

България е втората страна от ЕС, която успя да изведе за три дни над 1000 души общо с въздушен транспорт от Обединените арабски емирства (ОАЕ) - на фона на войната в Иран. Това обяви на 6 март Ирена Димитрова, която ръководи Кризисния щаб във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепа на българските граждани, намиращи се в региона. Полетът, който се очаква да събере поредната група от български граждани, в момента пътува към Дубай.

ПОДИГРАВКА КЪМ ТРЪМП: КАКВОТО И ДА СТАНЕ, ЩЕ КАЖЕ, ЧЕ Е ПОБЕДИЛ ИРАН. ТАЙНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ КОЗ НА САЩ (ВИДЕО)

Режимът на покойния аятолах Али Хаменей контролира напълно Иран. Няма данни за бунтове срещу иранската власт, няма информация и сигнали за вътрешни противоборства – и това, въпреки че още няма и официално избран наследник на Хаменей или поне не беше потвърдено сигурно, че вторият му син Моджтаба го наследява. Информацията излезе в The Washington Post – перлата в медийната империя на Джеф Безос, който беше враг на американския президент Доналд Тръмп преди втория му мандат, но смени плочата.

АМЕРИКАНЦИТЕ СА ЗАЕТИ: КРЕМЪЛ СЕ РАДВА, ЧЕ МОЖЕ ДА СИ ВОЮВА СПОКОЙНО В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Американците, като посредници, сега са заети (с други въпроси)" - това констатира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков относно проточващата се и постоянно удължавана инициатива за мир в Украйна. Проточаваща се, защото Путинова Русия няма интерес от устойчив мир в Украйна, а се цели в подчиняването ѝ и превръщането ѝ в сателит като Беларус. А Песков за пореден път говори с общи приказки – Русия е заинтересована от преговорите, отворена е да има разговори, чакаме следващия кръг. Очакваше се той да е в ОАЕ, тази седмица, но заради войната в Иран е ясно, че това е невъзможно. Интересно обаче как Русия не прояви активност да бъде променено местоположението на преговорите – Украйна също не беше особено активна по въпроса този път.

ЕВРОПА ВЕЧЕ СЕ УЧИ ОТ УКРАЙНА КАК СЕ ВОДИ МОДЕРНА ВОЙНА

Когато започна пълномащабното руско нахлуване, западните производители на отбранителна техника бързо доставиха модерните си оръжия на Украйна, помагайки на Киев да отблъсне много по-мощен враг. Четири години по-късно потокът от изпитани в битки технологии се движи в обратната посока, пише The Wall Street Journal.

ЕНЕРГИЙНАТА НИ ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА: ЕДВА 27 ГЕНЕРАТОРА ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА, ИМА И ЦЯЛА ГОДИНА ОТКАЗИ

Международната помощ на България към Украйна по отношение на енергийните ресурси от началото на войната досега се изразява в 27 генератора и трансформатори за напрежение. Това става ясно от писмена информация на бившия енергиен министър Жечо Станков в последния ден от мандата на кабинета Желязков, показа справка на Actualno.com в регистрите на парламентарния контрол.

"ЛУКОЙЛ" С ГЛОБИ ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ: КЗК ОБЯВИ КАКВО СЛЕДВА

"Лукойл" е глобен, защото е констатирано господстващо положение на цената на горивата и изкривяване на пазара на горивата. Двете наложени глоби на рафинерията в Бургас са на стойност на над 262 млн. лв. и се намират в съдебна фаза. Да не се допуска изкривяване на пазара на горива, призова в студиото на bTV Жельо Бойчев, член на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Още: Има ли достатъчно горива и място за безпокойство: Експерти с коментар

БЪЛГАРСКИЯТ ЕВРОПРОКУРОР СЕ ОПЛАКА НА ЯНКУЛОВ ЗА НАТИСК ОТ ПОЛИТИК, САНКЦИОНИРАН ПО "МАГНИТСКИ"

Бившият български европрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал до служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за това, че е била заплашвана, включително и в страна от Европейския съюз (ЕС), от висш представител на прокуратурата и от политически лидер, санкциониран за корупция в САЩ и Великобритания. Единственият политик в България, който отговаря на описанието, е лидерът на ДПС - “Ново начало“ Делян Пеевски.

АКО НЯКОЙ ТИ Е ДАРИЛ ПАРИ, НЕ ЗНАЧИ, ЧЕ РАБОТИШ ЗА СОРОС: КРЕМЕНА КУНЕВА ОБЯСНЯВА ДЕЙНОСТТА НА НПО-ТАТА (ВИДЕО)

Неправителственият сектор е връзката между обществото и политиците, която покрива дефицити на самите системи. В България защо се възприема с негативен знак, защото се спекулира и това си е абсолютна пропаганда.

"В ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ СМЕ, НЕ МИ ДАВАТ ДА ВИДЯ ТЯЛОТО": ГОВОРИ МАЙКАТА НА УБИТИЯ НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ

Отидох във Враца. Намерих съдебния лекар, който е правил аутопсията и говорих с него. Попитах го как знае, че това е синът ми и той каза, че имал личната му карта. Настоях да видя тялото на сина ми. Той каза, че трябва да пита. Получих забрана от наблюдаващия прокурор. Казаха ми, че мога да замърся тялото. Предложих им да ме облекат в стерилни дрехи и да видя детето си. Това разказа Ралица Асенова, майка на Николай Златков, един от убитите в кемпера на Ивайло Калушев край Околчица, в ефира на Нова телевизия.

БЕЗ ВИНА ВИНОВЕН: ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА НА СВОЯ УЧЕНИЧКА, ЗАЩОТО РОДИТЕЛИТЕ НЕ СИ МЪЛЧАТ

12-годишната дъщеря на Яна Мойсеева, която учи в частното училище "Дорис Тенеди" в София, е с прекратен договор за обучение, след като в началото на 2026 г. всички родители получават имейл от ръководството на частното училище, с който им се съобщава, че от септември таксата се вдига с 1000 евро. В затворена вайбър група родителите изразяват възмущението си и обсъждат възможността да изпратят официален документ до училището, чрез който да кажат, че са против подобно сериозно увеличение. Майката разказва за случилото се в профила си във Facebook.