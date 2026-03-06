Гьозтепе расте под ръководството на Стоилов - стойността на отбора стигна колосална сума

Работата на Станимир Стоилов в турския Гьозтепе отново получава високи оценки, след като отборът продължава да бележи впечатляващ финансов ръст. Според актуализацията на Transfermarkt за цените на футболистите в турската Суперлига, „жълто-червените“ увеличават стойността си с цели 33% и вече се оценяват на 57,05 милиона евро. Това класира Гьозтепе на шесто място в елита на Турция, след грандовете Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ, Трабзонспор и Истанбул Башакшехир, клубове с далеч по-големи финансови възможности.

Сред играчите с най-значителен скок в пазарната стойност е бразилецът Хуан, който вече струва 8 милиона евро – увеличение от 100%. Подобно поскъпване има и дефанзивният халф Антъни Денис, чието представяне му донесе 3 милиона евро ръст, достигайки също 8 милиона. евро.

Други футболисти на клуба също отбелязват сериозни промени. Арда Окан Куртулан видя цената си да се удвоява до 5 милиона. евро, а нападателят Жандерсон и Малком Бокеле вече са оценявани на по 4,5 милиона евро. Халфът Новатус Мироши се увеличи на 3,5 милиона евро, докато Матеуш Лис и Амин Шерни достигат по 2,5 милиона евро. Новото попълнение Гилерме Луиз впечатли с ръст от 350 хил. евро до 1,5 милона евро.

Българският национал Филип Кръстев остава с непроменена стойност – 3,5 милиона евро. В същото време Хуан и Антъни Денис попадат в топ 10 на играчите в Суперлигата с най-голямо покачване на цената си, което допълнително подчертава успешната работа на Стоилов в клуба.

Transfermarkt piyasa değeri güncellemesinin ardından Göztepe’miz, Samsunspor’u geride bırakarak Süper Ligin en pahalı 6. takımı oldu! 💰



Sizce Göztepe’miz hak ettiği piyasa değerini görüyor mu? 🤔 pic.twitter.com/YAyoH9fRsj — 35 Numara (@35Numaracom) March 6, 2026