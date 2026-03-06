Екатерина Дафовска се застъпи за тренировъчните методи на Пихлер

Олимпийската шампионка в биатлона Екатерина Дафовска, която дълги години бе и председател на Българската федерация по биатлон, се застъпи публично за тренировъчните методи на Волфганг Пихлер. Знаменитият немски треньор изготвя тренировъчната програма на националните отбори от 2024 година насам, а на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина се чуха разнопосочни мнения за неговата подготовка.

Световният шампион за юноши Георги Джоргов се е готвил по програмата на Пихлер

Под неговото ръководство Лора Христова спечели бронзов медал на 15 км индивидуално и се представи изключително солидно и в останалите дисциплини, а на много високо ниво бе и Милена Тодорова, която пък завърши четвърта в спринта. Останалите състезатели обаче се представиха по-слабо, като се чуха и критики - най-вече от Благой Тодев, който публично заяви, че не смята да продължава да се състезава, ако остане на същата методика.

Сходно мнение изрази и Валентина Димитрова, но след приключването на Игрите. При нея също се вижда регрес в резултатите. "Частният ученик" Константин Василев, който показа потенциал преди Олимпийските игри, пък реши да води инивидуална подготовка в Б отбора на България точно за да избегне тренировъчния план на Пихлер, който се смята за много изтощителен и не всеки състезател може да го понесе.

Сега обаче Екатерина Дафовска отбеляза в профила си във Фейсбук, че методиката на Пихлер дава резултат и при подрастващите, давайки за пример световната титла на Георги Джоргов при юношите. "Поздравления, момче, и пак по програмата на Пихлер!", написа Екатерина Дафовска във Фейсбук, споделяйки новина за представянето на Джоргов. За методиката на Пихлер се застъпи по-рано и действащият президент Атанас Фурнаджиев, който отбеляза, че състезателите просто трябва да си повярват, че могат да постигат силни класирания.

