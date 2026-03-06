Заплаха за природата: Мигриращите животни са пред масово изчезване

Африкански пингвин, плоскоклюн брегобегач (птица от семейство Бекасови), тигрова акула... Броят на мигриращите диви животни, които са застрашени от изчезване, се увеличава под въздействието на климатичните промени, се посочва в доклад, публикуван преди предстояща международна конференция, предаде АФП. "Тези актуализирани статистически данни представят тревожна картина", предупреждава докладът, публикуван преди конференцията за опазването на мигриращите видове диви животни, която ще се проведе от 23 до 29 март в Бразилия.

Сред видовете, изброени в Конвенцията за опазването на мигриращите видове диви животни по света, подписана в Бон през 1979 г., един на всеки четири (24 процента) е застрашен от изчезване, а половината (49 процента), или 592 вида, отбелязват спад в популациите си.

Тези статистически данни представляват увеличение съответно с два и пет процентни пункта в сравнение с първия доклад от този тип, публикуван през 2024 г.

По отношение на животните, чийто брой намалява, „тази промяна може да отразява по-добрата информация за тенденциите по отношение на числеността на популациите, а не внезапен спад спрямо предишния доклад“, отбелязват авторите на новата публикация. Въпреки това ситуацията остава тревожна и докладът насочва вниманието към необходимостта от спешни мерки, за да бъдат предотвратени тези явления.

Особено застрашено е бъдещето на крайбрежните птици, като поради увеличаване на заплахите природозащитният статус на повечето от тях се е влошил.

Положителното според доклада е, че някои видове са преместени в по-малко застрашена категория благодарение на успешните мерки за опазването им. Сред тях са средиземноморският тюлен монах, сайгата (степна антилопа) и саблерогият орикс.

Заплахите за тези животни са пряко свързани с човешката дейност – загуба, влошаване на състоянието или фрагментиране на местообитанията им, дължащи се главно на интензивното земеделие или прекомерната експлоатация чрез лов и риболов, както и на климатичните промени.

Миграциите им могат да бъдат обусловени от множество фактори, като например търсенето на благоприятни климатични условия, достъп до храна или идеална среда за раждане на малките.

Животните са подложени и на допълнителен натиск, като замърсяване (пестициди, пластмаси...) или подводни шумове, и светлини, които ги смущават.

