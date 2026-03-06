Левски излезе с важна информация за Мустафа Сангаре

Столичният гранд Левски излезе с актуална информация за състоянието на титулярния си централен нападател Мустафа Сангаре. Голмайсторът на "сините" получи контузия, която ще го извади около 2 месеца от терените, а днес той е преминал успешна операция на дясното коляно. От стадион "Георги Аспарухов" се надяват на бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена.

Сангаре премина успешна операция на коляното

"Интервенцията беше извършена от д-р Василев, д-р Точков и техния екип в клиника „Евровита“ в София", написаха от Левски. Сангаре получи контузията при победата с 4:3 над Локомотив (София) в срещата от 23-тия кръг на Първа лига. Левски е лидер във временното класиране в Първа лига с преднина от девет точки пред Лудогорец при 12 оставащи мача - шест от редовния сезон и шест от плейофите.

Още: След загубата от Лудогорец: суперкомпютър изчисли шансовете на Левски за титла

Сангаре потенциално може да се завърне за последните мачове от плейофната фаза, които може да се окажат и ключови за битката за титлата. Левски допусна загуба в последния кръг срещу Лудогорец, когато не можеше да разчита на Сангаре, а освен това влезлият от пейката Хуан Переа си изкара директен червен картон и няма да бъде на разположение на Хулио Веласкес за предстоящия мач с Локомотив София.

Това означава, че Левски остана без централни нападатели, тъй като Сангаре и Переа са единствените чисти опции на тази позиция.