Златен успех за България в Оренсе: Александър Асенов герой при състезателите с интелектуални затруднения

06 март 2026, 19:29 часа 321 прочитания 0 коментара
България записа силно начало на Световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални затруднения Virtus, след като спечели първото си златно отличие на шампионата в испанския град Оренсе. Надпреварата събира атлети с интелектуални затруднения от цял свят, а родните представители вече оставиха своя отпечатък в турнира. 

Големият герой за България стана Александър Асенов, който триумфира в дисциплината тласкане на гюле. Българският състезател заслужи златния медал с опит от 8,64 метра и се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. 

Александър Асенов

Другият българин в дисциплината Боян Вандов също се представи достойно. Той завърши на пето място, след като постигна резултат от 6,68 метра. 

Българското участие на световното първенство продължава и в други дисциплини. Виктор Караджов ще се включи в средните бягания, където ще стартира на 400, 800 и 1500 метра. 

Междувременно шампионът в тласкането на гюле Александър Асенов, който е и европейски рекордьор, ще участва и в още няколко дисциплини – спринта на 60 метра, скока на дължина и трибоя. Боян Вандов също има предстоящи стартове, като ще се състезава в бяганията на 60 и 200 метра.

Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Лека атлетика
