Златен успех за България в Оренсе: Александър Асенов герой при състезателите с интелектуални затруднения

България записа силно начало на Световното първенство по лека атлетика в зала за спортисти с интелектуални затруднения Virtus, след като спечели първото си златно отличие на шампионата в испанския град Оренсе. Надпреварата събира атлети с интелектуални затруднения от цял свят, а родните представители вече оставиха своя отпечатък в турнира.

Родните ни спортисти с интелектуални затруднения с великолепно представяне на Световното първенство в зала

Големият герой за България стана Александър Асенов, който триумфира в дисциплината тласкане на гюле. Българският състезател заслужи златния медал с опит от 8,64 метра и се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Другият българин в дисциплината Боян Вандов също се представи достойно. Той завърши на пето място, след като постигна резултат от 6,68 метра.

Българското участие на световното първенство продължава и в други дисциплини. Виктор Караджов ще се включи в средните бягания, където ще стартира на 400, 800 и 1500 метра.

Междувременно шампионът в тласкането на гюле Александър Асенов, който е и европейски рекордьор, ще участва и в още няколко дисциплини – спринта на 60 метра, скока на дължина и трибоя. Боян Вандов също има предстоящи стартове, като ще се състезава в бяганията на 60 и 200 метра.

