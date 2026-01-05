Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от от 5 до 11 януари 2026 г.

След седмицата от 5 до 11 януари 2026 г. животът ще се подобри много за три зодиакални знака. Празниците свършиха и е време да се върнем на работа, което не е лесно, но поне планетите са на наша страна през първата част на седмицата. На 6 януари Слънцето е в съвпад с Венера. Това е оптимистичен транзит, който ви кара да търсите приятни разговори и нови приятелства.

На 9 януари Слънцето е в съвпад с Марс, а Венера е в опозиция с Юпитер, създавайки планетарна смесица от енергии. Подравняването Слънце-Марс е показателно за гняв, разстройство и директни действия. Венера в опозиция с Юпитер, от друга страна, ни кара просто да искаме да се отпуснем. Това помага за балансиране на енергията на Марс, но води до прекаляване.

В края на седмицата, на 11 януари, Венера е в квадратура с Хирон, ранения лечител . Този транзит повдига теми за любов, ценности и самоуважение. Въпреки че тази седмица може да е малко трудна, животът се подобрява значително след това, особено за тези три зодиакални знака.

1. Риби

Риби, това е добра седмица да се съсредоточите върху социалните си кръгове и приятелства. Възможно е все още да се чувствате неспокойни от пълнолунието в Рак и евентуалните последици от него по отношение на приятелствата и връзките. Очаква се известна емоционална чувствителност. Може да се съмнявате в причините за връзките в живота си или да чувствате, че сте по някакъв начин по-малко ценни от другите.

Съсредоточете се върху бъдещето, защото следващия месец Сатурн напуска вашия знак за следващите 30 години. Когато Сатурн навлезе в Овен , ще почувствате облекчение. Тежестта, която чувствате от известно време, се вдига и ще се чувствате много по-свободни.

Внимавайте с енергията си тази седмица и си почивайте достатъчно. Тази седмица е подходящ момент за грижа за себе си. Не прекалявайте и не се отдавайте прекалено на нещо, за което може да съжалявате на следващия ден. Ако се чувствате прекалено чувствителни или недостойни, вижте защо е така. Съсредоточете се върху емоционалното изцеление и освобождаването от отговорност, когато започваме новата година.

2. Дева

Деви, тази седмица може да изпитате емоционална свръхчувствителност. Това създава обезкуражаващи събития или обстоятелства, свързани с взаимоотношенията. Животът не е бил лесен, но нещата ще се подобрят, когато Сатурн и Нептун напуснат Риби по-късно този месец.

Ключът към справянето с седмицата е да управлявате стреса , здравето и благополучието си. Трябва да поставите това на първо място, дори ако натовареността ви е голяма. Съсредоточете се върху по-малки, но обмислени действия по отношение на взаимоотношенията си и се опитайте да запазите всички спорни разговори за друг път. Мисленето, преди да говорите или реагирате, е от голяма полза за преодоляване на препятствията.

3. Рак

Все още сте под влиянието на пълнолунието в Рак, което се появи на 3 януари, въпреки че нещата се успокояват тази седмица. Все още се сблъсквате с някои предизвикателства във взаимоотношенията поради съвпадът на Венера и Марс. Квадратът на Венера с Хирон също повдига емоционален багаж от миналото.

В много отношения тази седмица е посветена на това да се освободите от стари, непродуктивни навици и негативни гледни точки за себе си. Време е да се отървете от всички стари емоционални проблеми, които са се появили отново по време на пълнолунието. Всичко това може да създаде известна умора, така че е необходима емоционална и физическа грижа за себе си. Ако се борите с нуждата от независимост, не се страхувайте да поставите някои граници с хората в живота си.