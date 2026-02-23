Румен Христов: Всеки бяга от определянето на хора в кабинета като "свои"

Предизборната суматоха става все по-наситена, кална, объркана и разочароваща. Времето, в което всеки от нас ще трябва да направи своя избор обаче, наближава. В предаването „Лице в лице“ говори лидерът на СДС Румен Христов, чиято формация е в коалиция с ГЕРБ. „В събота имахме Национален съвет, който определя формата на явяване, и единодушно беше решено да продължим в коалицията ГЕРБ–СДС“, каза той, като препотвърди явяването на СДС в коалиция с ГЕРБ на предстоящите избори.

На въпрос СДС дали се чувства представена в служебния кабинет, той обясни: „Не, защото никой от тези, които подбираха кабинета, не разговаря с нас. Но аз виждам няколко добри знака в правителството. Първо — в лицето на госпожа Нейнски, която беше председател на Съюза на демократичните сили и беше и мой председател. За нея мога да кажа само, че беше много добър министър по времето на СДС, първата голяма новина за България — падането на визите — беше постигната при нея. Нямам съмнения по отношение на нейната проевропейска и продемократична ориентация. Също бих могъл да кажа за генерал Запрянов — професионалист, който започна кариерата си още от времето на СДС и по отношение на западната ориентация и принадлежността на България към НАТО нямам съмнения. Подобно мнение имам и за Сергей Игнатов. Говоря за хората, които познавам и за които нямам съмнения, че няма да има отклонения от това, което сме си поставили като цел като държава“.

По думите му кабинетът е с голям и разширен състав, „предвид участници от ПП-ДБ, участници, свързани с ГЕРБ, и други формации“. „Ако ние бяхме ги предложили, тогава щяха да бъдат твърдо определени като наши кандидати. Всеки бяга от определянето на хора в кабинета като „свои“. Няма нищо лошо да се признае, че очевидно тези хора са свързани с политически формации. Връщам лентата към правителството на Софиянски. Ние всички си бяхме от СДС и не се криехме, имаше знакови фигури на СДС. Не виждам защо има притеснение, че има представители на ПП-ДБ, а се казва, че те са там като експерти. Пожелавам успех на правителството, пожелавам успех на всяко българско правителство, защото става дума за България“, обясни той.

„Връщайки се към запис, в който се говори за „да проведем избори с наше МВР“, въобще не съм учуден. В крайна сметка това е екипна работа. Колкото и болезнено да е за нас, когато представители бъдат съкращавани или уволнявани, министърът носи отговорността и прави своя екип. Не можем да се сърдим“, коментира още Христов.

Попитан за оценка за дейността на МВР през последните седмии покрай трагедията „Петрохан-Околчица“, той обясни: „Не съм специалист в тази област. Разследванията не са лесни и не могат да станат бързо. Вярвам на професионалистите — криминалисти, следователи. Всяко предварително хвърлено обвинение може да не е валидно, докато не се направят окончателни заключения“.

