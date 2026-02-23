Войната в Украйна:

Кабинетът на Андрей Гюров оттегля Деньо Денев за шеф на ДАНС

23 февруари 2026, 19:22 часа 312 прочитания 0 коментара
Кабинетът на Андрей Гюров оттегля Деньо Денев за шеф на ДАНС

Служебното правителство на Андрей Гюров оттегли от парламента предложението на кабинета на Росен Желязков за назначаване на председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Решението е взето на първото заседание на кабинета на Гюров днес.

Още: Връзки с ДАНС, ГДБОП и педофилия: Нови завои за Ивайло Калушев и хижа "Петрохан"

По този начин служебното правителство прекратява процедурата за назначаване на Деньо Денев за председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функцията. Той бе предложен от кабинета на Росен Желязков, след като парламентът промени закона за ДАНС. С промените назначаването на шефа на ДАНС бе отнето от президента и се прехвърли към парламента.

Още: Деньо Денев: Не е имало агенти на ДАНС в хижата в "Петрохан"

Деньо Денев е зам.-председател на ДАНС като срещу назначанието му се обявиха от ПП-ДБ. Те го обвиняват, че като зам.- шеф на агенцията изнесе доклад, след който бе отменено машинното гласуване на местните избори през 2023 година.

Още: ПП-ДБ искат оставката на шефа на ДАНС: Причината е свързана с "Петрохан" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
ДАНС Андрей Гюров Деньо Денев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес