Първата жена юрист у нас, извоювала правото на жените да гласуват

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тези българи е Вера Златарева, успяла да разчупи стереотипите и чрез своята дипломатичност да извоюва правото на българската жена да участва в избора на държавни управници. Тя е първата жена юрист, защитила докторат по право в България.

Кратки биографични данни

Вера Златарева е родена на 3 декември 1905 г. в Голямо Белово, Пазарджишко. Утвърждава се не само като юрист, но и като дейна общественичка и автор на публицистика. Широкоскроеният мироглед и ненадминатата емоционална интелигентност на Вера са качествата, благодарение на които тя успява да разчупи наложените догми над обикновената българка, възприемана преди всичко като майка, домакиня и пазителка на семейното огнище.

Още: Просветителят и меценат, поставил основите на светското образование у нас: Няма българин, който да не знае буквара му

Златарева завършва право в Софийски университет. Става завеждащ в службата за борба със социалните злини при Дирекция на полицията. Точно във възрастта, в която за българката е било прието да се посвети на отглеждането на поне няколко деца, Златарева участва в конкурс за стипендия по криминална социология на Международната федерация на университетските жени.

Става член на Дружеството на българките с висше образование и започва активно да изявява позицията си по теми, свързани с насилието над жени, грижата за самотните майки и женския труд.

Вера Златарева зад парламентарната трибуна

След 1944 г. Златарева застава зад парламентарната трибуна и като ръководител на Българския народен женски съюз пламенно защитава правата на жените. През 1945 г. тя е народен представител в 26-тото Обикновено народно събрание.

Още: Българското овчарче, което написа химна на Харвардския университет

Именно в качеството си на народен представител, първата жена юрист у нас успява да извоюва правото на жените да гласуват. Заедно с Анна Карима, Вела Благоева, Екатерина Каравелова Иванова, тя успява да постигне целта си още при министър-председателя Петко Каравелов, който изрично е отхвърлял идеята сред народните представители да има жени. Но д-р Вера Златарева постига целта си - да докаже, че българката може да е не само домакиня, но и дипломат.

Паралелно с успехите си в парламента, Вера Златарева успява да създаде силно и голямо семейство. Тя изпълнява дълга към родината си като жена и ражда две прекрасни деца, които отглежда с помощта на своя любящ съпруг.

До сетния си дъх през 1977 г., Вера Златарева остава вярна на позицията си - българката е не само майка и домакиня, но и жена, която заслужава нейният глас да бъде чут.

Още: Българската Мадона: Майсторът, който ни остави най-емблематичните портрети на българката