Най-опасната дата през МАРТ 2026 за всяка зодия

Астролозите специално предупреждават, че една дата по време на ретрограден Меркурий носи истински колапс и че може да бъде най-опасният ден през 2026 г., пише "Sensa"

Според хороскопа , Меркурий се движи ретроградно в знака Риби от 26 февруари до 20 март 2026 г. 2026 г. ни носи три периода на ретрограден Меркурий, но този път с една ключова разлика: и трите цикъла ще се проведат във водни знаци, което обещава година, белязана от емоционално объркване, засилена интуиция и стари рани, излизащи на повърхността.

Докато мнозина вече се подготвят за обичайните проблеми в комуникацията, технологиите и трафика, астролозите посочват, че една дата в рамките на първия ретрограден цикъл носи потенциал за пълен хаос. Става въпрос за деня, в който негативните космически влияния ще се преплетат и ще създадат истинска буря.

Година на емоционални изпитания и един критичен ден

Първата вълна на ретрограден Меркурий продължава от 26 февруари до 20 март 2026 г. и се случва в знака на Риби. Сам по себе си Меркурий в Риби представлява най-лошия възможен сценарий за комуникация. Логиката и рационалното мислене отстъпват място на мечти, илюзии и подсъзнателни страхове.

Информацията се изопачава, границите между истината и лъжата се размиват , решенията се вземат под влияние на емоции, а не на факти. Въпреки че целият този период ще бъде труден, астролозите предупреждават, че 14 март 2026 г. ще бъде най-опасният ден не само от този цикъл, но може би и от цялата година.

Защо 14 март е толкова опасен?

На този ден Меркурий е в самото сърце на ретроградното си движение през Риби, което означава, че объркващата му енергия е в своя пик .

Това обаче е само част от историята. Критичността на тази дата се крие в припокриването на няколко негативни астрологични аспекта, които умножават обичайния хаос.

Първо, Меркурий ще бъде в особено напрегнат аспект този ден с Марс, планетата на действието, агресията и импулсивността. Тази комбинация създава експлозивна енергия, при която хората реагират на първо време, без да се замислят и с минимално количество търпение.

Думите се превръщат в оръжия, а конфликтите ескалират от тривиални недоразумения. Второ, този период се случва непосредствено след лунното затъмнение, което допълнително дестабилизира емоционалното състояние и внася усещане за съдбовна тежест в ежедневните събития.

Логиката е помрачена от влиянието на Риби, а фитилът е скъсен от действието на Марс , създавайки перфектни условия за грешни ходове с дългосрочни последици.

Проблеми, които заплашват този ден

Този 14 март забравете за обичайните дребни недоразумения. Очаква ни пълен срив в комуникацията , при който погрешно интерпретирани съобщения или тон на гласа ще доведат до сериозни кавги , както на работното място, така и в личния живот.

Хората ще бъдат напрегнати и всяка критика, дори градивна, ще бъде възприета като лична атака . Поради влиянието на Риби, което носи голяма разсейваща атмосфера , подписването на договори или изпращането на важни документи и имейли на този ден може да доведе до сериозни грешки.

Вероятността от внезапни повреди на телефони, компютри или системни сривове ще бъде най-висока, така че избягвайте закупуването на ново оборудване и не забравяйте да правите резервни копия на важни данни . Рискът от хаос в трафика, закъснения, загуба на ключове или документи, както и общо чувство на дезориентация също се увеличава.

Поради подчертаната емоционална енергия не е изключено да се появят призраците на миналото . Стари рани и бивши партньори могат да се завърнат към живот, но не с цел помирение, а по начин, който причинява допълнително объркване и болка.

Как да преживеем най-лошия ден на ретроградния Меркурий?

Най-важният съвет за 14 март е: не насилвайте нищо. Отложете всички важни решения, преговори и подписвания за друг ден. Преди да реагирате на провокация или да изпратите гневно съобщение, поемете дълбоко въздух и бройте до десет, а най-добре би било да изчакате поне 24 часа

Проверете всичко три пъти – от алармата на часовника си до адреса на получателя в имейла ви. Ако е възможно, избягвайте пътувания и стойте в позната обстановка, за да намалите риска от непредвидени неудобства.