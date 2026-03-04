Войната в Украйна:

Започват проверки по бензиностанциите срещу евентуална спекула с горивата

04 март 2026, 12:46 часа 248 прочитания 0 коментара
Все още очакваме обобщената информация от КЗП. Притеснително е това, което виждаме за цените на тока. От 8000 жалби само една е уважена. Това не е логично. Продължаваме да правим анализи и ще мобилизираме всички държавни инструменти. Също така сме в контакт с КЕВР и наистина се надяваме на активни действия от тях. Това каза в изявление пред журналисти служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Тя обяви и че е разговаряла с КЗП да стартират проверки по бензиностанциите относно цените на горивата заради кризата в Близкия изток. "Ще се анализира информацията, за да видим ако има вдигане на цените - дали е правомерно. Както вече беше споменато, имаме запаси, които би трябвало да са още на старите цени", добави тя.

Министърът на икономиката заяви, че в краткосрочен план не очаква сътресения. "Премиерът също го подчерта, но както виждате, ситуацията се изменя, ние я следим и взимаме всички превантивни и оперативни мерки, когато и както е необходимо", увери Щонова.

Министърът припомни, че Законът за еврото дава възможност да се налагат санкции от 5 000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение - до 200 000 лева. "КЗП няма широки правомощия в тази сфера, но ще работи заедно с всички отговорни институции, като например КЗК. Вече е насрочена среща, на която ще подаваме информация към тях и се надяваме те да бъдат активни", посочи Щонова.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
