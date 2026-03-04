Фаза на Луната и аспект на деня на 5 март 2026 г. Решаващ ден за отношенията

На 5 март 2026 г. Луната е намаляваща, 16-и лунен ден до 20:45 часа. Това е символично важен момент: не кулминация, а размисъл. Всичко, което е достигнало връх няколко дни по-рано – във взаимоотношенията, в работата, във вътрешния ви свят – започва да се оформя. Може внезапно да разберете урока, който сте научили от последните събития, или да видите накъде да продължите. Периодът след пълнолунието често е по-спокоен, но по-дълбок от самото пълнолуние. Това е време, когато заключенията стават по-важни от събитията.

Достатъчно!

По-вероятно е да изберете дипломатически разговор, компромис или раздяла. Но зад тази външна нежност може да се крие сериозно вътрешно решение. Понякога едно тихо „достатъчно“, казано на себе си, резонира по-силно от всеки спор и има дълготрайни последици. Марс в Риби ви учи да действате с прозрение, а не със сила. Ако връзката ви е била базирана единствено на идеализация, на мислене вместо другия човек, на надеждата, че „всичко ще се промени“, 5 март може да ви изправи лице в лице с реалността. Това не е непременно болезнено. Понякога освобождаването от илюзиите е най-големият дар, който можете да си направите.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Отложете посещението при фризьора за друг ден. Сънищата сега могат да ви помогнат да намалите вътрешното напрежение, да се избавите от нещо неприятно.

Снимки: iStock