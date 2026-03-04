Войната в Украйна:

Фаза на Луната и аспект на деня на 5 март 2026 г. Решаващ ден за отношенията

04 март 2026, 10:26 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 5 март 2026 г. Решаващ ден за отношенията

Съдържание:

На 5 март 2026 г. Луната е намаляваща, 16-и лунен ден до 20:45 часа. Това е символично важен момент: не кулминация, а размисъл. Всичко, което е достигнало връх няколко дни по-рано – във взаимоотношенията, в работата, във вътрешния ви свят – започва да се оформя. Може внезапно да разберете урока, който сте научили от последните събития, или да видите накъде да продължите. Периодът след пълнолунието често е по-спокоен, но по-дълбок от самото пълнолуние. Това е време, когато заключенията стават по-важни от събитията.

Още: Седмичен хороскоп за 2-8 март 2026 г.

Достатъчно!

По-вероятно е да изберете дипломатически разговор, компромис или раздяла. Но зад тази външна нежност може да се крие сериозно вътрешно решение. Понякога едно тихо „достатъчно“, казано на себе си, резонира по-силно от всеки спор и има дълготрайни последици. Марс в Риби ви учи да действате с прозрение, а не със сила. Ако връзката ви е била базирана единствено на идеализация, на мислене вместо другия човек, на надеждата, че „всичко ще се промени“, 5 март може да ви изправи лице в лице с реалността. Това не е непременно болезнено. Понякога освобождаването от илюзиите е най-големият дар, който можете да си направите.

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Капани и възможности

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Съвети за всяка зодия

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване. Отложете посещението при фризьора за друг ден. Сънищата сега могат да ви помогнат да намалите вътрешното напрежение, да се избавите от нещо неприятно.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии луна фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес