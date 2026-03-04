Почина истинският вдъхновител за "Рамбо"

Често се случва животът на определени личности да бъде пресъздаден на големия екран и да стане толкова представителен, че да се превърне в съществена част от глобалната култура. Точно това се случи с Бо Гриц, който по време на активната си кариера служи в Зелените барети и се превърна във вдъхновение за емблематичната история на Рамбо, пресъздадена от Силвестър Сталоун през 80-те години. Филмът "Рамбо: Първа кръв" носи много от Гриц в себе си при изграждането на образа на Джон Рамбо, героят, който се превърна в крайния победител на злодеите чрез експлозивни екшън сцени, които помогнаха на филма да се превърне в любим при излизането си, а по-късно и в култова класика.

Бо Гриц умира на 87 години

Според информация, предоставена от съпругата му, Бо е починал миналия петък, 27 февруари 2026 г., в дома си в Санди Вали, Невада. Причината за смъртта му все още не е потвърдена, но предвид възрастта му и здравословните проблеми, свързани с рак, които съпругата му документира онлайн, изглежда, че той е загубил битката с болестта.

Гриц е бил уважаван подполковник, който през 1992 г. се кандидатира за президент. Същата година той участва и в конфронтацията в Руби Ридж. Твърди се, че е успял да убеди антиправителствения екстремист Ранди Уивър да се предаде на властите в Айдахо след единадесетдневна обсада, по време на която трагично загинаха съпругата и синът на Уивър.

Снимка: Getty Images

Той също така е работил като радиоводещ в предаването "Freedom Call", излъчвано по American Voice Radio Network. Бо е роден през 1939 г. в Енид, Оклахома, и става част от Специалните сили като зелена барета. По повод неговата смърт съпругата му Джуди сподели съобщение в социалните медии. "Бо току-що почина мирно. Компаньоните му го приветстват: "Защо ти отне толкова много време, полковник? Той гледа в очите на нашия Спасител".

Днес съпругата му скърби за загубата на партньора си, но тя също така знае, че той вече не страда от болестта, която го беше поразила и се беше отразила на здравето му. Остава силно споменът за това, което той е постигнал в живота, и фактът, че е бил вдъхновение за поредица от филми, които днес са част от историята на киното, пише "Marca".