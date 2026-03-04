"Нашата оценка, че няма заплаха за България, е коренно променена": Военният министър със спешни мерки след балистичните ракети над Турция

"Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка за военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. Изстреляните балистични ракети, изстреляни от територията на Иран срещу Турция, натовска държава, както и провокациите преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър променят коренно оценките, при които ние планирахме и обявихме, че няма непосредствена заплаха за територията на страната".

Това обяви на брифинг след края на заседанието на правителството служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по повод повишаващото се напрежение около военните действия в Близкия изток. Той анонсира спешно заседание на колегите си в Министерството на отбраната в 13:00 часа, на което ще извършат обстоен анализ на променените условия на конфликта, който, по думите му, вече "излиза извън рамките на военен конфликт между три държави".

"На базата на този анализ ще предефинираме рисковете пред страната ни и мерките. Предложил съм на премиерът да се проведе спешно Съвет по сигурността и да се вземат съответните държавни мерки от съответните държавни органи, включително и Народното събрание", каза още Запрянов, без да отговаря на допълнителни журналистически въпроси.

По думите му напрежението засяга пряко редица арабски страни и включва провокативни действия, насочени срещу държава – член на НАТО и Европейския съюз.

Припомняме, че по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна зала, че Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

