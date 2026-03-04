ИТН твърдят, че в земеделското министерство има щаб на "Единение" (ВИДЕО)

"До кабинета на министъра на земеделието е направен щаб на партия "Единение", която вчера се регистрира за изборите. Същата тази партия е партньор с Тома Белев", заяви Станислав Балабанов от "Има такъв народ" пред медиите в парламента и посочи, че партия "Единение" е била регистрирана вчера в Централната избирателна комисия за изборите от брата на сегашния служебен министър на земеделието. "Кога ще видим оставката на министър Христанов?", попита още Балабанов.

Припомняме, че Иван Христанов беше сред учредителите на партия "Единение" през 2023 година.

Къде е Христанов?

По-рано от "Има такъв народ" обявиха, че ще отидат да потърсят министъра на земеделието в министерството след като не се състоя изслушването му в парламента по повод кадровата му политика.

Става въпрос за Ангел Мавровски от кабинета на министъра, който по данни на "Има такъв народ" е заличен от регистъра като ветеринарен лекар, както и на пиарката му Десислава Николова, която по думите им, е била задържана с амфетамини ноември 2025 година.

По време на второто си изявление те обясниха, че не са намерили Христанов в министерството и че той бил командировка, която обаче не е заявена пред премиера, както изисква процедурата. "Министърът просто се скри тази сутрин", заяви Станислав Балабанов. ОЩЕ: ИТН отиват в земеделското министерство да търсят Христанов: Искат му оставката (ВИДЕО)