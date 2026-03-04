Войната в Украйна:

Украйна удари завод на 1300 км навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск (ВИДЕО)

04 март 2026, 12:54 часа 345 прочитания 0 коментара
Химически завод в Кирово-Чепецк (Кировска област на Руската федерация) е бил поразен при украинска атака с дронове, достигнала на 1300 километра от границата навътре в руска територия. Твърди се, че нападението е осъществено с дронове АН-196 "Лютий". Има потвърждения от регионалните власти и анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA на база на отворени данни, показващ атака именно срещу това съоръжение.

Цел е била западната част на клона на химическата компания „Уралхем“ в Кирово-Чепецк, който произвежда амониев нитрат, установи каналът.

Още: Данни, че Русия свали свой военен хеликоптер при атака с дронове срещу летище Милерово (ВИДЕО)

Руско потвърждение за атака, но не и за щети

Регионалните власти потвърдиха атаката с дронове, но не идентифицираха повредения обект. Според губернатора Александър Соколов при нападението няма жертви.

Той добави, че на мястото работят службите за спешна помощ. Пристигнали са и първият заместник-ръководител на администрацията на губернатора и правителството на областта.

Украински мониторингови канали също споделят множество снимки от случващото се на място:

Още: Русия призна за ударения танкер в Средиземно море и обвини Украйна (ВИДЕО)

Нападението в Новоросийск: Щети по пет руски кораба?

Масивният удар по пристанището в Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море и второто по големина изобщо - в нощта на 1 срещу 2 март е бил с участието на най-малко 200 дрона, твърди междувременно руският Telegram канал "Досието на шпионина": Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО).

Според него бруталната украинска атака е повредила пет руски военни кораба. Най-тежки щети е претърпял миночистачът „Валентин Пикул“, като корабите „Йейск“ и „Касимов“ също са били ударени, гласи информацията. Трима военнослужещи са загинали, а 16 са ранени, твърди руският източник.

В сутрешния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна на 3 март се появи +1 унищожен кораб. Анализатори от мониторинговия канал „Кримски вятър“ предполагат, че това може да се отнася за фрегата от клас „Адмирал Григорович“ – носител на крилати ракети „Калибър“. Тя беше идентифицирана от сателитни снимки след украинската атака срещу пристанището в Новоросийск.

Димитър Радев
