Украйна удари завод на 1300 км навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск (ВИДЕО)

Химически завод в Кирово-Чепецк (Кировска област на Руската федерация) е бил поразен при украинска атака с дронове, достигнала на 1300 километра от границата навътре в руска територия. Твърди се, че нападението е осъществено с дронове АН-196 "Лютий". Има потвърждения от регионалните власти и анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA на база на отворени данни, показващ атака именно срещу това съоръжение.

A chemical plant in Kirovo-Chepetsk, Kirov region, has been struck in a Ukrainian drone attack, 1,300 kilometers from Ukraine. #Ukraine https://t.co/3xQK7228NZ pic.twitter.com/6ogUPXUdgj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

Цел е била западната част на клона на химическата компания „Уралхем“ в Кирово-Чепецк, който произвежда амониев нитрат, установи каналът.

Още: Данни, че Русия свали свой военен хеликоптер при атака с дронове срещу летище Милерово (ВИДЕО)

Руско потвърждение за атака, но не и за щети

Регионалните власти потвърдиха атаката с дронове, но не идентифицираха повредения обект. Според губернатора Александър Соколов при нападението няма жертви.

Той добави, че на мястото работят службите за спешна помощ. Пристигнали са и първият заместник-ръководител на администрацията на губернатора и правителството на областта.

Украински мониторингови канали също споделят множество снимки от случващото се на място:

Още: Русия призна за ударения танкер в Средиземно море и обвини Украйна (ВИДЕО)

Нападението в Новоросийск: Щети по пет руски кораба?

Масивният удар по пристанището в Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море и второто по големина изобщо - в нощта на 1 срещу 2 март е бил с участието на най-малко 200 дрона, твърди междувременно руският Telegram канал "Досието на шпионина": Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО).

Според него бруталната украинска атака е повредила пет руски военни кораба. Най-тежки щети е претърпял миночистачът „Валентин Пикул“, като корабите „Йейск“ и „Касимов“ също са били ударени, гласи информацията. Трима военнослужещи са загинали, а 16 са ранени, твърди руският източник.

❗️A massive strike on Novorossiysk port on the night of March 1-2 using at least 200 drones damaged five Russian warships, Dosye Shpiona reported. Minesweeper Valentin Pikul sustained the heaviest damage, with vessels Yeysk and Kasimov also hit. Three servicemen were killed and… pic.twitter.com/OMx0lmEh7L — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 4, 2026

В сутрешния доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна на 3 март се появи +1 унищожен кораб. Анализатори от мониторинговия канал „Кримски вятър“ предполагат, че това може да се отнася за фрегата от клас „Адмирал Григорович“ – носител на крилати ракети „Калибър“. Тя беше идентифицирана от сателитни снимки след украинската атака срещу пристанището в Новоросийск.

In the morning report of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, a +1 destroyed ship appeared. Analysts from the channel "Crimean Wind" suggest that it may refer to an Admiral Grigorovich-class frigate - a carrier of "Kalibr" cruise missiles. It was identified from… pic.twitter.com/1pmbafqN72 — WarTranslated (@wartranslated) March 3, 2026