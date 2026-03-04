Правителството на Гюров:

Нетипичен Диего Симеоне разкри какво е казал на Флик след фиаското за Купата на Краля

Свикнали сме треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне да отправя хапливи коментари по адрес на противниците си и да се заяжда с тях. Но след реванша на полуфинала за Купата на Краля между „дюшекчиите“ и Барселона, той е направил тъкмо обратното. На пресконференцията след срещата, загубена от мадридчани с 0:3, той разкри какво е казал на треньора на каталунците Ханзи Флик.

Диего Симеоне: „Изразих надежда двата отбора да се срещнем“

Атлетико Мадрид загуби реванша с 0:3, но след като в първия мач спечели с 4:0, продължава напред при общ резултат 4:3. Може би и затова треньорът на „дюшекчиите“ Диего Симеоне е бил толкова любезен с колегата си Ханзи Флик след мача. На пресконференцията след срещата Чоло разкри какво е казал на германеца след последния съдийски сигнал: „Най-напред го поздравих и му казах, че неговите футболисти са играли брилянтно. А след това изразих надежда двата отбора да се срещнем на четвъртфиналите на Шампионската лига, за да покажем най-добрата си игра“.

Диего Симеоне

„Стигнахме до мястото, където искахме да бъдем“

Това е първи финал за Атлетико Мадрид в Купата на Краля от 2013 г. насам. Тогава „дюшекчиите“ победиха Реал Мадрид с 2:1 на „Сантиаго Бернабеу“. Ето какво каза Диего Симеоне за тазгодишния успех: „Отдавна търсехме това. След два загубени полуфинала имахме изключителен противник, който играе с по-високо темпо, когато се наложи, особено през първото полувреме. Имахме някои положения, в които можехме да им навредим. Те се справиха със статични положения по-добре от нас – и трите им гола дойдоха от тях, по един или друг начин. Стигнахме до мястото, където искахме да бъдем“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
