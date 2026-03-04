Войната в Украйна:

17° в един град на България. Времето утре - 5 март 2025 г.

04 март 2026, 13:06 часа 191 прочитания 0 коментара
17° в един град на България. Времето утре - 5 март 2025 г.

На 5 март 2026 г. минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Утре ще бъде предимно облачно и на много места в Западна и Централна България ще има валежи. Преди обяд по-интензивни и значителни ще са валежите около Западна Стара планина, а в следобедните часове в района на Родопите. След обяд облачността от северозапад ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще проникне малко по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°, прогнозата за времето на НИМХ. 17° се очакват във Видин, 16° в Монтана.

Седмична прогноза за времето за 2-8 март 2026 г.

Дъжд в планините

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Месечна прогноза за времето за март 2026 г.

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес