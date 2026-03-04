Разследване: Иран тайно е закупил технология за лицево разпознаване от Русия

Иранските власти тайно са се сдобили с руски софтуер за разпознаване на лица, който са използвали, наред с други неща, за да шпионират и преследват опозиционни активисти и журналисти. Това беше разкрито в съвместно разследване на няколко медии, включително на Le Monde, Der Spiegel и ZDF.

Въпросната технология е FindFace, разработка на руската компания NtechLab, която е свързана с държавната корпорация "Ростех". Журналистите твърдят, че са получили информация за придобиването на системата за наблюдение от Иран от изтичане на данни, отнасящи се до сътрудничеството на Иран с руски компании.

Технологията, според разследването, е закупена от NtechLab през 2019 г. от иранската компания Rasadco, която е придобита от по-голямата компания Kama. Тази компания, за която се твърди, че е ръководена от член на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, е продавала софтуер на различни ирански организации, свързани с държавата или с Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Двете компании, подписали най-големите договори, са предполагаеми фиктивни компании, действащи от името на режима в Техеран, за да договарят тайно сделки.

Още: Американски федерални служби използват софтуер за хакване на телефони на компания, свързана с руската ФСБ

Според разследването системата може да събира данни от социалните медии, да анализира видеоклипове и да класифицира хора, заснети на камера, въз основа на външния им вид. Системата се използва, по-специално, за да принуди жените да носят задължителния хиджаб.

NtechLab е обект на санкции от ЕС и САЩ за „улесняване на сериозни нарушения на правата на човека в Русия чрез използването на високи технологии“, което е улеснило наблюдението на независими журналисти, поддръжници на Навални и противници на войната в Украйна. Според „Дождь“ през 2023 г. основателите на NtechLab са обявили, че напускат компанията поради несъгласието си с работата в Русия.

Страх: Тоталният контрол на "Биг Брадър" с марка "олигархията на Тръмп" превзема Германия