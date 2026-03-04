Kaufland Плевен ускорява пазаруването в обновения си магазин

Kaufland България обнови своя хипермаркет в Плевен (район „Кайлъка“), поставяйки фокус върху бързината и удобството за своите клиенти с разширената зона с каси за самообслужване. Магазинът вече разполага с общо 10 каси за самообслужване, от които 5 са за плащане в брой и 5 за плащане с карта, а стандартните каси остават 6, за да се осигури по-бързо обслужване и повече удобство в натоварените часове.

Общата стойност на проекта възлиза на 1,9 млн. евро. По-голямата част от тези средства – над 1,1 млн. евро – са вложени в пълна подмяна на хладилните витрини и техника. Клиентите могат да избират от над 20 000 артикула, разпределени в по-ясно организирани зони и с обновен облик на търговската площ. В магазина вече има и отделен щанд с изцяло био и веган асортимент, който отговаря на нарастващия интерес към този тип продукти и улеснява избора на клиентите.

След модернизацията хипермаркетът посреща посетителите с нови маси за плодове и зеленчуци и чисто нов регал за хляб по последен стандарт. В магазина са подменени изцяло хладилните витрини и техника, като инвестицията в тази част възлиза на над 1,1 млн. евро. Обновена е и 20-метровата витрината с обслужване.

Нова система за насочване на клиентите, включително обемни букви по стените, висящи табели и 3D визуализации над челните блокове и хладилниците, улеснява ориентацията и прави пътя между отделните зони по-интуитивен. Нов облик получава и входното антре на филиала, където са добавени шкафчета за клиентски багаж и кошчета за разделно събиране на отпадъци.

С модернизацията Kaufland България продължава последователната си стратегия за обновяване на магазините си, с фокус върху по-добро клиентско преживяване, по-ясна организация на пространството и оборудване, което отговаря на високите стандарти за качество и обслужване.