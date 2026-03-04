Спорт:

Българин сред най-добрите: Божидар Саръбоюков получи голямо признание от Европейската атлетика

04 март 2026, 12:43 часа 198 прочитания 0 коментара

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков получи голямо признание от Европейската атлетика, след като попадна сред номинираните за Атлет №1 на месеца в Европа. Саръбоюков е сред петимата номинирани атлети за месец февруари, след като постигна 8.45 метра на състезание в Белград и оглави световната ранглиста за годината, а също така постигна и 8.42 метра за победата си на Балканския шампионат в зала.

Номинираха Божидар Саръбоюков за Атлет №1 на месеца в Европа

Саръбоюков, който бе избран за Спортист номер 9 на България за 2025 година след европейската си титла в зала, започна новата 2026 година по още по-впечатляващ начин - с няколко много силни състезания. Той започна с подобрение на националния рекорд на България, който се задържа повече от 30 години, като записа 8.39 метра в Метц. После дойдоха и двата скока над 8.40 метра. Преди дни Саръбоюков скочи и 228 см на висок скок.

Божидар Саръбоюков

Европейската атлетика номинира Божидар заради двете му постижения над 8.40 метра в дългия скок, а невероятната му форма го превръща във фаворит за световната титла в зала през март. Освен него, номинирани за Атлет №1 на месеца са гърка Емануил Каралис за своите 6.17 метра в овчарския скок (най-добър резултат за годината), унгареца Атила Молнар за своите 45.01 сек. на 400 метра в зала (европейски рекорд), испанеца Мохамед Атауи за своите 2:14.52 мин. на 1000 метра в зала (европейски рекорд) и французина Ян Шруб, който записа 7:29.38 мин. на 3000 м (рекорд на Франция) и 26:43 мин. на 10 км шосе (европейски рекорд).

Можете да подкрепите Божидар Саръбоюков в социалните канали на Европейската атлетика.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика Божидар Саръбоюков
