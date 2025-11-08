Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 10-16 ноември 2025

Най-щастливият ден тази седмица за всеки зодиакален знак, от 10 до 16 ноември 2025 г., е тук, доказвайки, че не винаги е нужно да се проправяте напред към живота, който е предназначен за вас. Докато някои сезони са за действие, други са за това просто да си позволите. През предстоящата седмица сте насочени да забавите темпото, да помислите внимателно и да размислите как се чувствате относно живота си. Няма да загубите напредък, ако си позволите да забавите темпото.

Тази енергийна промяна започва, когато Юпитер се завърне ретроградно в Рак във вторник, 11 ноември. Този ден се свързва с ангелското число 1111 , дълбок символ на ново начало, божествено напътствие и способност за съвместно създаване с Вселената. Въпреки че ретроградният Юпитер винаги предлага период на огромен растеж, тъй като съвпада с 11.11 тази година, можете да бъдете уверени, че това, което сте водени да правите, е свързано и с вашата духовна цел.

Последната четвърт на Луната в Лъв в сряда, 12 ноември, ще подпомогне периода ви на саморефлексия, тъй като тази лунна фаза представлява интроспекция и оценка на вашите чувства. Енергията на Лъв ще ви помогне да разпознаете дали се сдържате или отричате вътрешната си истина. Това осъзнаване ще бъде част от по-голяма трансформация, тъй като ретроградният Меркурий ще се обедини с Марс в Стрелец в четвъртък, 13 ноември.

Ретроградният Меркурий е свързан с преразглеждане на минали решения и теми, но тъй като е в съвпад с Марс, ще ви помогне да внесете божествена магия в живота си. Това представлява възможност да се върнете към събитие или предложение, което е предопределено за вас, но за което преди не сте били готови. Не бързайте, а си позволете да продължите напред, ако това е, към което сте водени. Търсете баланс в бавността, но бъдете внимателни, тъй като ситуациите могат да се променят бързо в неделя, 16 ноември, когато Слънцето в Скорпион прави тригон с ретрограден Юпитер в Рак. Това, което се разкрива сега, може просто да промени житейския ви път завинаги.

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: сряда, 12 ноември

Прегърнете творческата си страна, красиви Овни. Може да предпочитате продуктивни действия пред това да се отдадете на креативността си, но с изгрева на Последната четвърт на Луната в Лъв в сряда, 12 ноември, това ще се промени. Енергията на Лъв представлява вашата творческа и радостна страна.

Независимо дали сте художник, писател или просто се идентифицирате като творец, това е вашият шанс да се отдадете на вътрешните си таланти. Макар че тази енергия може да ви помогне да намерите цялост в душата си, тя е и за това да използвате креативността си, за да привлечете по-голям късмет и успех. Подгответе се да се върнете към част от себе си, която не сте правили от известно време, тъй като работата с божественото не се намира само в това, което правите, но и в пространството, което създавате за магия.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: четвъртък, 13 ноември

Внимавайте да слушате вътрешния си глас, скъпи Телец. В четвъртък, 13 ноември, ретроградният Меркурий ще се съедини с Марс в Стрелец. Енергията на Стрелец ви вдъхновява да растете, да приемате промяната и да изследвате всичко, което зове сърцето ви.

С ретроградния Меркурий съвсем наскоро, на 9 ноември, вие се връщате към минала мечта или желание, чудейки се дали сте на правилния път. С обединяването на сили между Меркурий и Марс, навлизате в мощен период за пренасочване на живота си и завръщане към нещо, което ви е предопределено. Този знак обаче няма да дойде от външна сила, а чрез това, че ще се вслушате в себе си.

Създайте си тихи пространства за себе си, размислете и си запишете в дневник нещата, които не сте успели да изхвърлите от ума си. Може би ще успеете да откриете как да върнете живота си в правилната посока в следващите дни.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: неделя, 16 ноември

Съсредоточете се върху това, което е най-важно за вас, мили Близнаци. В неделя, 16 ноември, Слънцето в Скорпион ще направи тригон с ретрограден Юпитер в Рак, което ще доведе до промяна в приоритетите ви и в начина, по който определяте успеха. Ретроградният Юпитер е подходящ момент да се замислите как печелите пари, но именно тригонът със Слънцето в Скорпион ще ви донесе щастливи прозрения.

През това време може да се наложи да започнете бизнес от вкъщи, да започнете работа дистанционно или да промените живота си, за да освободите място за личните си мечти. Макар че това ще повлияе положително на кариерата и финансите ви, става въпрос и за това най-накрая да можете да се съсредоточите върху това, което е най-важно за вас.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: вторник, 11 ноември

Отделете време да се потопите в себе си, скъпи Раци. Юпитер влезе във вашия зодиакален знак по-рано тази година и започна това, което ще бъде пробив в живота ви. Юпитер е планетата на късмета и изобилието. В Рак той представлява личностно израстване, разширяване и усъвършенстване на автентичното ви аз.

Тъй като Юпитер е ретрограден във вторник, 11 ноември, ще бъдете призовани да размислите върху вътрешното си аз, вместо да правите каквито и да било монументални промени в живота си. Това е момент да се съсредоточите върху това как се представяте пред света и какви възможности си позволявате да използвате.

Юпитер носи също толкова късмет по време на ретроградното си движение, колкото и когато е директен, така че това не е моментът да ставате пасивни по отношение на живота си. Вместо това, трябва да се настроите към вътрешното си аз. Може би искате да проучите начините, по които може би сте се сдържали или сте се подценявали, за да можете наистина да се издигнете в човека, който трябва да бъдете.

