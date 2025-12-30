Мощно пълнолуние в Рак на 3 януари носи огромен късмет на тези зодии

Въпреки че всички зодии преживяват този лунен пик по свой начин, четири зодии по-специално навлизат в щастлив, подкрепящ и окуражаващ период. Те преживяват повече възможности, облекчение, решения и ситуации, в които нещата си идват на мястото в точния момент.

На 3 януари 2026 г. ще имаме пълнолуние в Рак – първото пълнолуние за новата година, също така силна „Вълча Луна“. Луната е на около 13° Рак, в опозиция на Слънцето в Козирог, а Меркурий, Венера и Марс също са в Козирог през тези дни, докато Юпитер е в средните градуси на Рак.

Това означава, че емоционалната, интуитивната и семейна енергия на Рака се съчетава с много силен акцент върху Козирог: цели, отговорност, кариера, структура. На заден план е Сатурн с Нептун в Риби, така че акцентът е върху водата – чувства, емпатия, изцеление, прекратяване на стари цикли.

Мнозина ще почувстват това пълнолуние като момент, в който сърцето и умът трябва да намерят общ език. Вече не можем да потискаме под килима това, което ни боли или това, което искаме. Емоциите търсят своето място, но също така плановете за 2026 г. изискват реалистични решения, споразумения и граници.

Въпреки че всички зодии преживяват този лунен пик по свой начин, четири зодии по-специално навлизат в щастлив, подкрепящ и окуражаващ период. Те преживяват повече възможности, облекчение, решения и ситуации, в които нещата си идват на мястото в точния момент.

Прочетете по-долу какво носи пълнолунието в Рак на 3 януари на тези зодии.

Рак

За Раците това е един от най-важните астрални моменти на годината. Пълнолунието настъпва във вашия знак, докато Слънцето, Меркурий, Венера и Марс се събират срещу него в Козирог. Вашата идентичност, тяло, емоционално състояние и роля във взаимоотношенията сега излизат на преден план.

Може да почувствате силна вълна от емоции – от облекчение до изтощение, от благодарност до сълзи, които най-накрая излизат на повърхността след дълъг период на потискане. Сякаш цялата година, водеща до този момент, се пренарежда в главата ви и осъзнавате, че вече не можете да правите нещата по същия начин. За много Раци това може да бъде личен повратен момент: ясно решение за това как искате да живеете, с кого искате да споделите ежедневието си и доколко сте готови да носите чуждия товар.

Юпитер във вашия знак засилва усещането, че не сте сами. Подкрепата, правилните хора и ситуациите, които показват, че усилията ви се отплащат, идват по-лесно. Това може да бъде чрез конкретна помощ от семейството, възможност за работа, която ви дава повече сигурност, или връзка, в която се чувствате видени и уважавани.

Щастлив период за Раците е свързан с това да се осмелите да поставите себе си на първо място, без чувство за вина. Когато спрете да се преструвате, че не ви пука, и вместо това ясно заявите какво е важно за вас, пълнолунието ще ви донесе хора и обстоятелства, които могат да ви подкрепят.

Скорпион

Скорпионите усещат това пълнолуние като силен попътен вятър в областта на разширяването: житейска философия, пътувания, образование, контакти с чужди държави и дългосрочни планове. Ракът е знак, с който споделяте стихията вода, а пълнолунието в Рак формира хармоничен аспект към вашия знак.

Може да получите новини или възможност, свързана с обучение, курсове, образование, съдебни или административни производства, преместване или работа с хора от други градове и държави. Нещо, което чакате от дълго време, вече може да има ясен резултат: разрешително, сертификат, резултат от изпит, предложение, което променя хода на годината.

Сатурн и Нептун в Риби допълнително подкрепят вашия знак, отваряйки по-дълбоки теми – изцеление на стари разочарования, възвръщане на вярата в себе си, доверие в собствената интуиция. Някои Скорпиони може да изпитат силно духовно „щракване“: момент, в който осъзнават, че определена история не е била наказание, а урок, който сега ви води към по-конкретна и по-свободна фаза.

Щастието за Скорпионите през този период често идва от смелостта да се излезе извън познатото. Пътуване, ново сътрудничество, научаване на нещо съвсем различно или сърдечен разговор, който променя гледната ви точка за живота – всичко това може да бъде спусъкът за по-дълъг период на щастие. Колкото по-отворени сте за нови преживявания, толкова повече врати се отварят пред вас.

Козирог

Въпреки че пълнолунието настъпва в противоположния знак на Козирог, Козирозите могат да усетят силен, благоприятен поврат. Слънцето, Меркурий, Венера и Марс са във вашия знак, така че сте в силно видима фаза, а пълнолунието в Рак осветява полето на партньорства, сътрудничество и изключително важни взаимоотношения „един на един“.

Много Козирози могат да постигнат важни споразумения в тези дни: по-ясен план с партньор, решение за брак или раздяла, ново бизнес партньорство, договор, който потвърждава усилията от предходните месеци. Ситуации, които са били „на пауза“, сега кристализират – или най-накрая се движат напред, или ясно показват, че вече нямат никаква основа.

Юпитер в Рак стои от другата страна на оста и предлага версия на „щастие чрез другите“: чрез човек, който ви подкрепя, колега, който ви допълва, клиенти, които идват чрез препоръки, публика, която чува по-добре какво правите. Вашата задача не е да се опитвате да ръководите всичко сами, а да позволите на някого да бъде равностоен партньор.

Щастливият период за Козирозите е свързан с по-качествени взаимоотношения. Колкото по-склонни сте да казвате „да“ на тези, които наистина ви уважават, и „не“ на тези, които само използват вашата отговорност и способности, толкова по-силно ще бъде това пълнолуние за вас. Връзките, които преживеят този период, могат да станат по-стабилни, топли и по-дълготрайни.

Риби

Рибите също са сред знаците, които силно усещат положителната страна на това пълнолуние. Ракът е знакът, с който споделяте водната стихия, а пълнолунието активира вашето поле на радост, любов, деца и творчество. Освен това, Сатурн и Нептун пребивават във вашия знак, така че водната енергия се усилва допълнително.

Много представители на зодия може да почувстват, че след дълъг период на вътрешна борба, се отваря пространство за по-прости радости. Това може да бъде новина за дете, подкрепа за дете, влюбване, завръщане към забравено хоби, покана за сътрудничество по проект, където можете да покажете таланта си. Вдъхновението е по-силно, а сърцето е по-чувствително – но по начин, който облекчава напрежението, вместо да го засилва.

Юпитер в Рак подкрепя всичко, което правите от сърце: артистични проекти, терапевтична работа, грижа за животни, подпомагане на другите чрез вашите знания и опит. Ако отдавна се съмнявате дали това, което създавате, има смисъл, сега можете да получите ясен знак, че сте на правилния път - чрез признание, резултати, клиенти, читатели или просто ясно вътрешно потвърждение.

Щастието за Рибите през този период се крие в това да си позволите да се наслаждавате без чувство за вина. Когато спрете да чакате „перфектните обстоятелства“ и започнете да правите това, което обичате, в рамките, които имате сега, това пълнолуние отваря поредица от малки, но много конкретни дарове.