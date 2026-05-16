Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия,18-24 май 2026

В най-щастливия ден за вашата зодия тази седмица, от 18 до 24 май 2026 г., вие сте готови да се подчините на енергията на вселената, вместо да се борите срещу нея за собствените си цели.

Началото на тази седмица е доста активно, като Марс ще премине в Телец в понеделник, 18 май, последвано от Венера в Рак. Това е време да забавите темпото и да помислите за изборите, които правите, вместо просто да се движите напред заради движението.

Тъй като сезонът на Близнаци започва в сряда, 20 май, последван от Уран Казими в петък, 22 май, е важно да сте максимално подготвени за неочакваното. Както Близнаци, така и Уран са известни с това, че хвърлят криволичещи емоции в живота ви. Обърнете внимание на това, което се случва тази седмица, и не забравяйте, че е по-добре да се пуснете по течението, отколкото да бъдете повлечени от него.

Още: По новолуние: Луната не спи, а носи пари на Телец, Скорпион + още 2 зодии

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: събота, 23 май

С интензивността на енергията на Овен през последния месец, бяхте по-заети от обикновено и ви дърпаха в много посоки. Въпреки че това беше вълнуващ период, трябва да забавите темпото и да направите пауза, преди да вземете каквито и да било решения.

Първата четвърт на Луната в Дева изгрява в събота, 23 май. Това е шанс да се уверите, че се грижите за себе си по необходимите начини. Съобразете действията си с приоритетите си, така че всички решения, които вземате, да донесат успех в живота ви.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: понеделник, 18 май

Още: На 16 май: Числото 16 носи Божествена подкрепа на 4 зодии!

Следвайте това, което искате, Телец. В понеделник, 18 май, Марс се премества във вашия зодиакален знак, което го прави идеалното време да преследвате това, което искате. Марс в Телец засилва решимостта ви да правите нещата сами. Вместо пасивно да чакате нещо да се случи, вие го преследвате.

Независимо дали става въпрос за кариерата или личния ви живот, не се сдържайте през това време. Можете да прекалите, докато Марс е във вашия знак, така че просто се уверете, че се фокусирате и върху баланса, за да избегнете прегаряне . Не се изтощавайте, преди да постигнете целите си.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: петък, 22 май

Това е слънчево завръщане, което си струва да запомните, скъпи Близнаци. Слънцето навлиза във вашия знак в сряда, 20 май, с което започва вашият зодиакален сезон. И все пак, този период е различен от предишни години, тъй като Уран Казими настъпва в петък, 22 май, носейки шокиращ и неочакван момент в живота ви.

Още: 3 зодии привличат финансов успех през новата седмица (18 - 24 май)

С Уран в Близнаци, промените, които се случват, са лични. Външният ви вид и вярванията ви са засегнати, както и посоката, в която поемате живота си. Макар че това е необуздана енергия, тя е позитивна, така че не забравяйте да приемате накъдето и да ви водят.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: понеделник, 18 май

Всичко най-накрая започва да се подобрява, мили Рак. Венера се премества във вашия зодиакален знак в понеделник, 18 май. Венера е планетата на романтиката и изобилието и във вашия зодиакален знак тя носи цялата тази добра енергия директно там, където най-много се нуждаете от нея.

По време на Венера в Рак, излъчвате по-висока енергия, която ви прави да изглеждате по-привлекателни и уверени. Това също така помага да привлечете нови предложения както за бизнес, така и за романтика в живота си. Това е енергия на привличане, а не на преследване . Така че, отпуснете се и оставете вселената да свърши работата.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg