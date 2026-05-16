Заради ремонт: Промени в движението по бул. "Ал. Стамболийски"

От понеделник (18 май) се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по бул. „Ал. Стамболийски“ - в участъка от бул. "Константин Величков“ до ул. "Западна“. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Възстановява се маршрутът на трамвай 10, а трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 - с маршрут метростанция "Витоша“ - гара "Захарна фабрика".

Променя се и маршрутът на трамвай 1, допълват от ЦГМ.

Промените ще важат до 17 ноември тази година.

В края на април от Столичната община съобщиха, че започва полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до бул. „Вардар“, а в началото на март Столичната община получи одобрение за плащания в размер на над осем млн. евро по проекти за инфраструктура на територията на столицата. Средствата са насочени към девет обекта, като най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“ заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“ в район „Красна поляна“.