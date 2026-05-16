На колко време се сменя охлаждащата течност на двигателя, за да се избегнат проблеми

Навременната смяна на охладителната течност е ключът към дълъг живот на двигателя. В условията на лоши пътища и различен климат, игнорирането на регулациите може да доведе до сериозни повреди и разходи. Затова е важно да се знае, как да избегнем грешки.

Въпросът за подмяна на охлаждащата течност отдавна е регулиран от формалната рамка за поддръжка. Въпреки това, при съвременните автомобили все по-често производителят не поставя ясен краен срок за подмяна на антифриза. В някои упътвания може да намерите неясна формулировка: „за целия служебен живот“. Но всъщност това означава само гаранционния срок, а не реалния ресурс на течността.

Най-често ограничението е свързано с години и пробег

Повечето производители ограничават „експлоатационния живот“ на антифриза до пет години или пробег от 100 000-150 000 километра. Въпреки това, тежките условия - резки температурни промени, дълги задръствания и честа работа на празен ход, ускоряват износването на компонентите на системата. В резултат на това течността губи свойствата си по-рано от посочения период. Оптимално е антифризът да се сменя на всеки четири години, дори ако инструкциите посочват по-дълъг интервал. Ако регулациите изобщо не са предписани, минималният период е 5-7 години.

Игнорирането на тези термини може да доведе до неприятни последици: износване на помпата, запушване на радиатора на нагревателя и в тежки случаи – деформация на главата на цилиндъра. Освен това, старият антифриз не само разсейва топлината по-зле, но и става агресивен, предизвиквайки електрохимична корозия в системата.

Проверете обема на охлаждащата течност в ръководството преди да смените

Обикновено се прави разлика между общ и действително заменим обем. По-добре е да се фокусирате върху втория индикатор, но си струва да имате резерв от 1.0-1.5 литра. Повечето автомобили с четирицилиндров двигател изискват 5-8 литра готов състав.

Процесът на подмяна започва с загряване на двигателя до работна температура и включване на нагревателя до максимум – това ви позволява да отворите всички клапани и термостат, така че течността да циркулира в голям кръг. След като спрете двигателя, трябва да го оставите да изстине за 10-15 минути и след това внимателно да развиете капачката на разширителния резервоар, за да намалите налягането. Източването се извършва през долната част на радиатора, а ако дизайнът позволява, през блока на цилиндрите. След пълно източване всички тапи се затягат и в системата се излива свеж антифриз до „МАХ“.

Най-важният етап е обезвъздушаването

За това двигателят се включва с отворен капак. Докато се загрява, нивото на течността пада и трябва да се допълни. Когато вентилаторът на радиатора се включи, термостатът се отваря и въздухът излиза. След това капакът се затваря, а на следващата сутрин нивото се проверява отново – обикновено се изисква малко доливане.

Много шофьори се интересуват дали системата трябва да се промива при подмяна на антифриза. Ако течността се сменя редовно и отцеденият състав е чист, промиването не е необходимо. Но ако автомобилът е закупен с пробег или седимент се вижда в системата, е необходимо да се промие с дестилирана вода със специален състав – това помага за възстановяване на топлообмена към радиаторите и за предотвратяване на прегряване.

Съвременните антифризове се разделят на няколко вида според състава на добавките и не се препоръчва да се сменят помежду си. При избора на течност трябва да се фокусирате върху препоръките на производителя и климатичните условия в региона. Редовната поддръжка на охладителната система е ключът към стабилна работа на двигателя и спестяване на разходи от ремонти.

При жега и интензивна употреба охладителната система става особено уязвима. Както при аквапланинг, когато внезапна загуба на контрол на мокър път може да доведе до инцидент, пренебрегването на регулациите за подмяна на антифриза създава скрити рискове за двигателя.