След като загуби гласа си, участничка на "Евровизия" припадна на репетицията! Израелците: Карма

Много неприятен инцидент часове преди големия финал на "Евровизия". Представителката на Швеция Фелисия припадна след репетицията за финала снощи.

Екипът й веднага извика лекар, за да я прегледа, пише шведският вестник Aftonbladet.

Според хора от нейната делегация припадъкът се дължи на дехидратация, прекалено горещо време и носене на тесни дрехи.

Припадъкът

24-годишната Фелисия трябваше да се срещне с шведските медии след важната репетиция за журито. Но вместо това пресата беше посрещната от нейния екип, който заяви, че Фелисия е припаднала и се нуждае от почивка.

Фелисия е започнала да се чувства зле в "зелената стая" и ѝ се е завило свят.

"Когато стигнахме до ложата, тя припадна. Сега се обадихме на лекар. Дължи се на дехидратация, твърде горещо е и тя е с тесни дрехи. Но сега всичко е наред. Падна й кръвното просто", заяви ръководителят на шведската делегация Лота Фюребак.

"Тя получи помощ от лекарите и се възстановява добре.

Категорична е, че инцидентът не е свързан с проблемите й с гласа отпреди няколко дни. Днес тя се чувства много по-добре и е много развълнувана преди да излезе на сцената", допълни Фюребак.

Лота Фюребак също уточни, че лекарите не смятат, че има някакви проблеми и пречки Фелисия да се представи на финала.

От екипа й споделят, че Фелисия не се е наранила, когато е припаднала.

"Не, тя клекна. Не беше сериозно и опасно падане", сподели Лота Фуребак.

Фелисия загуби и гласа си

Това не е първата неприятност за шведската делегация във Виена. По-рано Фелисия се сблъска със сериозни проблеми с гласа само 3 дни преди големия финал.

24-годишната певица, която впечатли публиката на първия полуфинал с песента си "My System", се събуди пред дни и установи, че гласът й е в много лошо състояние. В резултат на това лекарите и вокалният ѝ педагог са ѝ наложили строга вокална почивка.

Според изявление на нейния екип ситуацията се дължи на интензивното напрежение през последните няколко дни.

"Фелисия се събуди с едва разпознаваем глас. Тюркоазеният килим, пеенето, дългите дни в сухата атмосфера на залата, аплодисментите и непрекъснатотот говорене са ѝ повлияли. За щастие, тя не е болна по никакъв начин, но ѝ е препоръчаха пълна забрана да говори за известно време", заявиха от екипа й.

В резултат на проблема още същия ден всички интервюта и участия на Фелисия бяха променени.

Израелци го определиха като "карма"

С оглед на принципно острата й позиция срещу участието на Израел, израелските фенове на конкурса не проявиха особена емпатия към нея.

"Карма", обявиха някои лаконично в социалните мрежи.

Още при спечелването на националната селекция Фелисия беше категорична, че Израел не би трябвало да има право да участва в "Евровизия" и тя е обмисляла дали да не бойкотира конкурса. В крайна сметка обаче е взела решение да участва и да се увери, че Израел няма да спечели.

Потребители в интернет коментираха, че загубата на гласа й е божие наказание заради критиките й срещу Израел.