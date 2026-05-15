Руснаците никога не са жадували толкова силно за протести в последните две години, както сега

Настроенията за протести в Русия са достигнали най-високото си ниво от близо две години насам. Според проучване на независимата руска социологическа агенция „Левада Център“, проведено в края на април, 20% от руснаците смятат, че са възможни масови демонстрации поради спада в жизнения стандарт. Други 14 на сто допускат протести с политически искания. И двете стойности са най-високите от юли 2024 г. насам.

Още: Признак за срив: Руснаците теглят пари в брой както никога от 15 години насам

В сравнение с ноември миналата година - делът на онези, които смятат, че икономически протести са вероятни, се е увеличил с 4 процентни пункта, а делът на говорещите за вероятността от политически протести – с 3%. Освен това 12% от анкетираните казват, че лично биха участвали в политически протести.

Отчетените числа обаче остават под върховите стойности от предишни години – например през 2021 г., след завръщането на Алексей Навални на политическата сцена, очакванията за протести бяха няколко пъти по-високи.

Още: Победната серия на Русия в Украйна приключи: Неопровержимите факти

Хората с най-висок потенциал за участие в протести

Сега мъжете, хората на възраст 40–54 години, жителите на села и малки градове, както и анкетираните с ниски доходи, са по-склонни да изразят готовност да участват в политически протести.

Снимка: Getty Images

Сред онези, които „едва имат с какво да се хранят“, 17% заявяват, че биха били склонни да участват в протести.

Най-висок протестен потенциал се наблюдава сред руснаците, които смятат, че страната върви „по грешен път“ (24%), не одобряват работата на диктатора Владимир Путин (29%) и получават информацията си от канали в YouTube (27%).

Още: В Русия смениха методиката за мерене и рейтингът на Путин тръгна нагоре

Кой е по-малко склонен да протестира?

Жителите на Москва, младите хора под 25 години, по-заможните руснаци и онези, които одобряват работата на Путин и смятат, че страната върви в правилната посока, са най-малко склонни да изразят готовност да участват в протести, показват данните.