Смяната на маслото в колата скоро ще стане по-скъпа

Високите цени на бензиностанциите не са единственият проблем, с който шофьорите трябва да се сблъскват заради напрегнатата ситуация в Близкия изток. Конфликтът там започва да оказва силно влияние и върху пазара на моторно масло, като ефектите от това могат да се усетят както от производителите на автомобили, така и от собствениците.

Експертите предупреждават, че има недостиг на т.нар. базови масла, които са основната съставка на повечето смазочни материали, използвани в автомобилната индустрия. Според доклади на агенция Argus Media, която следи пазарите на суровини, германските автомобилни производители вече изпитват проблеми с наличността на този стратегически продукт.

Липса на двигателно масло – откъде идват проблемите?

В сърцевината на въпроса стоят две конкретни групи петролни продукти. Това са базови масла от третата група и полиалфаолефини, известни с абревиатурата PAO, които формират основата на съвременните синтетични масла. Тези компоненти са част от повечето смазочни материали, използвани и в автомобилите.

Проблемът е, че регионът на Залива е отговорен за 15 до 20 процента от световното производство на базови масла от група III. Зависимостта на европейския пазар от този регион е още по-голяма, като до 72 процента от вноса на тези суровини за Европа миналата година дойде от страните от Близкия изток. В случая със САЩ този показател достигна 47 процента.

Производителите на автомобили търсят нови доставчици

Според информациите, някои компании вече са започнали да търсят алтернативни източници на доставка. Ако не осигурят доставки бързо, автомобилните компании може да бъдат принудени да намалят производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Габриел Туининг, експерт по пазара на базови масла в Argus Media, не оставя илюзии. Ако автомобилните производители не намерят решение и ситуацията в региона не се подобри, обемите на производството ще трябва да бъдат намалени.

Недостигът на базови масла от група две също може да има много сериозни последици. Това е продукт, който е абсолютно ключов за цялата транспортна индустрия. То се използва за двигателни масла, използвани в автобуси и камиони в обществения транспорт, т.е. в практически всички вериги за доставки.

Според експерти, няколко доставчици са съобщили, че запасите им ще се изчерпят между края на май и началото на юни. Цените на едро вече са се повишили забележимо.

Защо има недостиг на базови масла в Европа?

При нормални условия европейският пазар се снабдява частично от местно производство и частично от внос от Азия. В момента проблемът расте от две страни едновременно.

Азиатските рафинерии доставят по-малко базов петрол на Европа, защото самите те имат ограничен достъп до петрол от региона на Залива. Към това се добавя и ситуацията, при която европейските производители вече предпочитат клиенти от Азия, където могат да получат по-високи цени за продуктите си.