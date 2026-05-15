Зеленски: Руснаците ще ударят "центрове за вземане на решения" в Украйна, получихме документи (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че има признаци, че руските сили подготвят поредна масивна комбинирана атака с ракети и дронове срещу страната. Основните цели биха могли да бъдат т.нар. „центрове за вземане на решения“ в Украйна. Държавният глава обяви това след среща с ръководителите на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), военното разузнаване (ГУР), Службата за външно разузнаване и Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

„Специалисти от Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната са получили документи, които сочат, че руснаците подготвят нови ракетни удари и удари с дронове срещу Украйна, по-конкретно, както посочват, срещу „центрове за вземане на решения“, съобщи Зеленски. По думите му - става въпрос за десетки политически центрове и военни съоръжения.

"Ние не сме като страната агресор" - откъснати от реалността

Украйна е взела предвид тази информация. „Но си струва да се отбележи специално за руското ръководство, че Украйна не е Русия и, за разлика от страна агресор, където има ясен автор на тази война и негово дългогодишно обкръжение, което осигурява откъсването му от реалността, източникът на отбраната на Украйна е готовността на украинския народ да се бори за своята независимост и собствената си независима държава“, заяви украинският лидер.

Украинците заслужават своя суверенитет точно както всеки друг народ, подчерта той. „Народът не може да бъде победен. Русия трябва да сложи край на войната и да договори достоен мир, а не да търси други начини да заплашва Украйна“, добави държавният глава на нападнатата от Москва страна.

Zelensky said HUR obtained documents showing Russia is preparing new missile and drone strikes against Ukraine, including targets Moscow describes as decision-making centers. The listed sites include nearly two dozen political centers and military points. Zelensky said Ukraine… pic.twitter.com/LCj9PpjFvF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 15, 2026

„Определяме целите за нашите по-нататъшни санкции с дългосрочен ефект срещу Русия заради тази война и атаките срещу нашите градове и села. Украйна няма да допусне нито една от атаките, отнемащи живота на нашите хора, да остане ненаказана. Напълно основателно нанасяме ответни удари срещу руската нефтена промишленост, военното производство и онези лица, които пряко извършват военни престъпления срещу Украйна и украинците“, отбеляза Зеленски, цитиран от УНИАН.

Припомняме, че само за два дни - 13 и 14 май - руските сили изстреляха над 1500 дрона и над 50 ракети срещу украински градове и села, убивайки над 20 души, включително три деца, и ранявайки десетки други.

