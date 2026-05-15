Очаквано: Московски съд отсъди Белгия да върне замразените 200 млрд. евро руски активи

15 май 2026, 23:20 часа 404 прочитания 0 коментара
Съд в Москва уважи иска на Банката на Русия срещу белгийския депозитар „Euroclear“ и постанови да бъдат събрани от него 200 млрд. евро. Това съобщава руската агенция „РИА Новости“, позовавайки се на решението на Арбитражния съд в Москва. Информационната агенция отбелязва, че искът се отнасяше до замразените руски активи и пропуснатите ползи в резултат на блокирането им. В същото време от Euroclear заявиха пред „РИА Новости“, че считат „това за несправедливо“.

В белгийския депозитар за ценни книжа Euroclear в Брюксел са замразени около 200 млрд. евро руски суверенни активи. От февруари 2024 г. компанията вече е превела на Украйна 6,6 млрд. евро лихви, получени от тези активи. Решението за замразяването беше взето от Съвета на ЕС веднага след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, а Euroclear изпълнява наложените санкции. Белгия подкрепя превеждането на лихвите на Украйна, но се противопоставя на пълната конфискация на основната част от активите.

Елин Димитров
