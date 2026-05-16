Няма одобрени проекти за строеж по ул. "Шишман": Столична община с разяснение

Проектите за ново строителство по ул. „Иван Шишман“ все още са на много ранен етап и няма издадени разрешения за строеж. Това заяви заместник-кметът по градско планиране и развитие в София Любомир Георгиев в ефира на bTV. По думите му Столичната община ще разглежда внимателно всяка намеса в района заради специфичния характер на улицата.

„Това е етап, в който възложителят, собственикът, заявява намерение. Всеки може да го направи и това по никакъв начин не гарантира бъдещото изпълнение на тези проекти“, обясни Георгиев. Той уточни, че към момента става дума единствено за обеми и параметри на застрояване, а не за реални архитектурни проекти.

„В момента това, което е подадено, е за 4 и 5-етажни сгради на мястото на сегашните 2 и 3-етажни постройки. Но няма никаква представа как би изглеждала тази сграда и как би се вписала в контекста“, каза още той.

Според Георгиев няма издадено разрешение за строеж, а процедурата тепърва предстои и включва съгласуване с Министерството на културата и НИНКН. „Ул. „Шишман“ е доста специфична , със свой характер и дори градски фолклор. Затова ще гледаме под лупа нещата“, подчерта заместник-кметът.

Той допълни, че жителите на района имат право да възразяват срещу бъдещи проекти. „Всички собственици, които живеят до тези имоти, имат право на възражение. Това е по закон“, каза Георгиев.

Припомняме, че през последните дни стана ясно, че частни собственици искат да строят блокове на мястото на три сгради на проблематичната столична улица.