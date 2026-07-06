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Португалия - Испания НА ЖИВО: Остават броени часове до иберийския 1/8-финал на Мондиал 2026

06 юли 2026, 18:14 часа 975 прочитания 0 коментара

Отборите на Испания и Португалия ще се борят за място на 1/4-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Двете страни от Иберийския полуостров не са показали най-добрите си лица до момента и се надяват това да се случи именно в този двубой. Очакванията към срещата са огромни след онова паметно 3:3 в груповата фаза на Мондиал 2018, когато Кристиано Роналдо се отчете с хеттрик за "мореплавателите". Тази вечер едва ли ще паднат шест гола, но със сигурност шоуто ще е голямо.

НА ЖИВО: Испания - Португалия 

Срещата между Испания и Португалия е насрочена за 22:00 часа българско време. Тя ще бъде пряко излъчена в родния телевизионен ефир. Каналите, които ще предават мегасблъсъка от 1/8-финалите, са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то ще може да проследите развоя на двубоя НА ЖИВО тук.

Очаквайте подробности!

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Португалия - Испания

Преди мача

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Двата тима не се представиха достатъчно убедително в първите си срещи на американска земя. "Мореплавателите" стартираха с равенство 1:1 с ДР Конго, а испанците записаха нулево реми срещу Кабо Верде. В следващите си два мача "Ла Роха" постигна успех с 4:0 над Саудитска Арабия и 1:0 над Уругвай, докато Португалия победи Узбекистан и завърши наравно в Колумбия. На 1/16-финалите европейският шампион се справи с Австрия, докато Роналдо и компания пребориха Хърватия в изключително драматичен мач.

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Испания отбор Португалия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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