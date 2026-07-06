Прогноза за времето - 7 юли 2026 г. (вторник)

На 7 юли 2026 г. ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста, над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен, в Източна България - южен вятър. Максималните температури ще са между 27° и 32°, в София - около 27°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца, показва прогнозата за времето на синоптиците от НИМХ.

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Слънчево в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

Времето по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Преди обяд вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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