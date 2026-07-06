Кабинетът "Радев":

ДПС сигнализира Европол и Интерпол заради разгласените данни за полетите на Пеевски

06 юли 2026, 17:55 часа 75 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ДПС сигнализира Европол и Интерпол заради разгласените данни за полетите на Пеевски

ДПС, оглавявана от санкционирания по закона "Магнитски" за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, е сигнализирала всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за "безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”". Това обявиха от пресцентъра на партията днес, 6 юли, във връзка със скандала с разгласените полети на Пеевски от страна на вътрешния министър от кабинета "Радев" Иван Демерджиев.

Скандалът с полетите на Пеевски

От 2018 г. насам са регистрирани съвместни резервации на Делян Пеевски с 81 души, включително с бизнесмена Александър Сталийски, заяви Демерджиев на 2 юли. Освен това той каза, че лидерът на "ДПС - Ново начало" е летял до Дубай заедно с Десислава Атанасова - бившия председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, и то няколко дни преди тя да встъпи в длъжност като конституционен съдия. Атанасова отрече: Десислава Атанасова обясни за полетите с Пеевски, показа и документи (СНИМКИ).

Общо за период от 8 години санкционираният по "Магнитски" партиен лидер е летял от Летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. За един от договорите за чартърни полеги министър Демерджиев сподели, че засяга 6 частни двупосочни полета София-Истанбул за 122 880 евро, платени от адвокатско дружество, в което участва адвокат на Пеевски. На база на стойността на договора МВР изчислява, че всички 181 чартърни полета са стрували около 1,8 млн. евро. Демерджиев каза все пак, че сумата е пресметната според пазарни цени - реалната стойност може да е различна: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски.

След изнесените данни ДПС се закани да внесе сигнал в прокуратурата заради нарушени международни договори, регламенти и директиви, по думи на депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов. Той насочи прожекторите към ГДБОП и ДАНС. Добави също така, че при проверките за полетите на Делян Пеевски от МВР са използвали PNR системата, която, макар да съдържа изключително много информация за лични данни, маршрути и начин на плащане, не всеки може да търси в нея, тъй като тя се ползва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм: ДПС алармират: Срещу Пеевски е ползвана международна система за разследване на тероризъм (ВИДЕО).

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Снимка: БГНЕС

Новите сигнали на ДПС: "Злоупотреба с данни на над 100 000 души"

Сигналите до европейските институции на ДПС сега са за "фрапантна злоупотреба с PNR (Passenger Name Record) данни на над 100 000 души, граждани на различни държави, и неправомерно използване на данни, извлечени от Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България от страна на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, в съглашателство с и.ф. председателя на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС) Станчо Станчев и директорa на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР Мартин Златков, и последващото им разгласяване и разпространение в публичното и медийното пространство с политически цели и без връзка с каквото и да е наказателно преследване", гласи позицията на ДПС.

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Паралелно с това са сигнализирани посолствата на всички страни, чиито граждани са потенциално засегнати, както и техните съответни органи по защита на лични данни и националните структури, които оперират PNR системата, както и европейски НПО-та, които работят по темите на защита на демокрацията, гражданските права и защита на личните данни, става ясно от съобщението.

"В сигналите се визира нарушението на три европейски директиви и Хартата на основните права на ЕС и регламента за GDPR. Вносителите са приложили подробна информация и доказателства за всяко едно от нарушенията. Бързите действия по установяване на злоупотребите и спешните санкции за пресичането на подобни пробиви трябва да отговорят на този скандален гейт, който компрометира международната система за сигурност, уронва авторитета на България като лоялен партньор и създава риск от хиляди граждански съдебни дела за грубо нарушение на граждански права", обявиха от ДПС.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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